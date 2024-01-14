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شاي النعناع.. مشروب سحري لا يجب الاستغناء عنه بتاتاً

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شاي النعناع.. مشروب سحري لا يجب الاستغناء عنه بتاتاً

وطن- شاي النعناع من المشروبات الدافئة التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي، وبين الوجبات الأساسية.

ويفضل شرب شاي النعناع دون إضافة السكر للحصول على كل المنافع الصحية.

ويمكن إضافة بعض أنواع الأعشاب أو شرائح الليمون عند تحضيره مع كمية من الماء المغلي.

إلّا أنّه من المفضل غلي أوراق النعناع الطازجة أو اليابسة بمفردها.

ويحتوي النعناع على كمية من العناصر المهمة بالإضافة إلى نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة وهو من أهم المشروبات التي لا يجب الاستغناء عنها بتاتاً.

فالنعناع يحتوي على عديد الفوائد التي يقدّمها للجسم، فما هي هذه الفوائد؟

  • الحدّ من اضطرابات الجهاز الهضمي:

يعتبر شاي النعناع من أكثر المشروبات الساخنة القادرة على الحدّ من اضطرابات الجهاز الهضمي أو التقليل من حدّة الأعراض الشديدة.

وتشمل تلك الاضطرابات الغازات، وانتفاخ البطن، والشعور بالتخمة والمشاكل في هضم الطعام.

  • التخفيف من ألم الصداع :

للأشخاص الذين يعانون من الصداع بمختلف أنواعه وخصوصاً الصداع النصفي، يُنصح بشرب كوب من شاي النعناع الدافئ لأنّه يساعد كثيراً على التخفيف من الأوجاع وذلك بفضل وجود مادة المانثول فيه.

  • التقليل من أوجاع الدورة الشهرية :

يُساهم شاي النعناع في منع الشعور بالتقلصات الناتجة عن الدورة الشهرية، والحدّ من الأعراض المزعجة والمؤلمة.

  • علاج نزلات البرد:

يعمل شاي النعناع على تسريع الشفاء من نزلات البرد والأنفلونزا بالإضافة إلى فعاليته الكبيرة في علاج انسداد الجيوب الأنفية أو سيلان الأنف، بما أنّه يحتوي على عناصر مضادة للبكتيريا والالتهابات.

  • تحسين جودة النوم:

في حال كنتم تواجهون صعوبات في النوم والحصول على ساعات كافية من الراحة، لا تترددوا بشرب شاي النعناع وذلك لأنّه يعمل على ارخاء عضلات الجسم والنوم.

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