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سقطت من الطابق الـ23.. حل لغز فيديو فتاة فندق فيرمونت الصادم

بقلم
سقوط فتاة مصرية من الطابق 23 بفندق شهير في القاهرة

وطن – وثق مقطع فيديو مروع تداوله نشطاء مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي حادثة سقوط غامضة لفتاة من أعلى فندق بالعاصمة القاهرة، مما أثار حالة من الجدل والتساؤلات إن كانت الواقعة انتحاراً أم مغامرة تصوير انتهت بمأساة.

وأفاد النشطاء أن الفتاة سقطت من الطابق 23 للفندق، وارتطمت بسقف المطعم الموجود بالطابق الثالث من الفندق الواقع على كورنيش النيل -وسط القاهرة-

فتاة تسقط من الدور الـ13 بفندق فيرمونت

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” الفتاة التي لم يعرف اسمها أو هويتها، وهي تجلس على حافة أعلى الفندق، وبدت وهي ممسكة بحبل مربوط في الأعلى، رماه العاملون لإنقاذها.

فيما بدا على انخفاض هائل جسر وسيارات تشمي تحته، وشوهدت الفتاة وهي تنظر إلى الأسفل ثم تنزل وهي ممسكة بالحبل، وتردد كلمات إنجليزية غير مفهومة من أصل الفيديو ويسمع صوت شخص يقول لها:” إهدي شوية”.

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ولكنها ألقت بجسدها في الهواء وتعلقت بالحبل بيد واحدة، ثم تركت الحبل وهوت على ارتفاع شاهق لتلقى مصرعها على الفور، ويسمع صوت شخص يصرخ، فيما يقول آخر “وقعت ياجدعان”.

تحقيق النيابة

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغاً يفيد بسقوط فتاة من أعلى فندق في منطقة بولاق أبو العلا ووفاتها على الفور، فتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبحسب مصدر مطلع على سير التحقيقات التي تجريها نيابة بولاق أبو العلا، قال لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الواقعة حدثت نهار الجمعة، وأن الفتاة سقطت من الطابق 23 وارتطمت بسقف المطعم الموجود بالطابق الثالث من الفندق.

 

ووفق الأوراق الثبوتية التي ضمنها التحقيقات فالفتاة مصرية في بداية العقد الرابع من العمر، وحاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق وتعمل بأحد المطاعم بالفندق منذ فترة.

اضطراب نفسي

وأدلى والد الفتاة بأقواله حول الواقعة، مؤكدًا أن ابنته كانت مصابة باضطراب دفعها إلى الانتحار بسبب أزمة نفسية أصابتها.

وأشار والد الفتاة إلى أن ابنته انفصلت عن زوجها خلال الأشهر الأخيرة مما أصابها بأزمة نفسية، مؤكدًا أن ابنته تم إيداعها مستشفى الصحة النفسية بالعباسية نظرًا لتشخيصها بالشيزوفرينيا.

وقدم الأب لجهات التحقيق التقارير التي تفيد بإصابة ابنته بالشيزوفرينيا، وإيداعها المستشفى المختص لتلقي العلاج اللازم.

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