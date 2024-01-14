رونالدو يكشف عن سر جسده مفتول العضلات وهو بعمر 38 عاماً (شاهد)

وطن – على الرغم من بلوغه الـ38 عامًا، وكونه فائزًا بالكرة الذهبية خمس مرات ومحرزاً 873 هدفًا في مسيرته، إلا أن كريستيانو رونالدو في حالة بدنية مذهلة ولا يظهر أي علامات للتقدم في العمر.

خلال الأيام القليلة الماضية، ظهر النجم البرتغالي والذي يلعب حالياً مع نادي النصر السعودي، وهو يعرض عضلاته المدهشة في الصالة الرياضية في بداية عطلة الشتاء للدوري السعودي.

وانتهى رونالدو من عام 2023 كأفضل هداف في العالم بـ54 هدفًا في النادي والمباريات الدولية.

كانت هذه المرة الخامسة التي يحصل فيها رونالدو على هذا اللقب بعد أن أنهى أيضًا كأفضل هداف في 2011 و2013 و2014 و2015 أثناء تواجده في ريال مدريد.

خلال العقد الماضي لم نشاهد رونالدو إلا كلاعب كرة قدم عالمي المستوى بجسم مفتول العضلات، غير أنه لم يكن هو الحال دائمًا بالنسبة للمهاجم.

عندما ظهر لأول مرة مع سبورتينغ لشبونة في عام 2002 وهو في سن 17، كان رونالدو مراهقًا طويلًا ونحيفًا. يبدو مختلفًا تمامًا عما هو عليه اليوم.

لم يمنعه ذلك من التميز وقدم أداءً مبهرًا وموهبة ساعدته في الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

لياقة رونالدو

لكن رونالدو بدا كأنه شخص مختلف في أوائل العقد 2000، وبعد موسم أول واعد ولكن غير ملفت للنظر، أدرك أنه يحتاج إلى زيادة حجم عضلاته لمواكبة المتطلبات البدنية لكرة القدم الإنجليزية.بحسب صحيفة dailymail البريطانية

بدأ الآن في سن الـ38 بإضافة العضلات إلى جسده، مع التأكد من أنه يحافظ على رشاقته لمواجهة تحديات التقدم في السنّ.

مع تقدم التكنولوجيا والنصائح الغذائية، استغل رونالدو هذه الفرص ليكون في أفضل حالة ممكنة.

أكسبه أداؤه المذهل انتقالًا قياسيًا بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني إلى ريال مدريد حيث واصل العمل على بنية جسده.

كانت لياقته وشكله مثيرين للإعجاب لدرجة أن رونالدو بدأ يغير الطريقة التي ننظر بها إلى لاعبي كرة القدم وما هي البنية الجسدية المثالية للاعب كرة القدم.

جاء ذلك بعد تفاني كبير من رونالدو، حيث عُرف عن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا توظيف أخصائي تغذية شخصي وطبيب ومعالج طبيعي وطاهٍ في محاولة لتحسين أدائه.

كان أحد أكثر اللحظات شهرة في مسيرته هو هدفه خلال فوز ريال مدريد 4-1 على الغريم التقليدي أتلتيكو مدريد للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 2014 وتأمين العاشرة للعملاق الإسباني.

عندما سجل هدف ريال الرابع، خلع رونالدو قميصه وشد عضلاته، مانحًا المعجبين حول العالم نظرة على بنيته الجسدية المذهلة.

كيف بنى كريستيانو رونالدو جسداً مذهلاً؟

مع اتباعه لروتين مكثف في الجيم، كشف رونالدو عن أهمية نظامه الغذائي وأسلوب حياته في تحول جسمه على مر السنين.

في حديثه إلى موقع “fourfourtwo” في عام 2015، قال: “أراقب نظامي الغذائي، وأتناول الطعام الصحي وأتجنب الأشياء الضارة بي مثل الكحول، والمشروبات الغازية السكرية، والأطعمة المصنعة”.

وقال: “أركز على تناول الأطعمة البسيطة الكاملة، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، والحبوب الكاملة، والبروتين الخالي من الدهون. أنا أحب السمك الطازج وأحاول الحصول على الكثير من بروتيني منه”.

واضاف: “النوم الجيد مهم جداً للحصول على أقصى استفادة من التدريب. أذهب إلى الفراش مبكراً وأستيقظ مبكراً، خاصةً قبل المباريات. النوم يساعد عضلاتي على التعافي، وهذا مهم جداً”.

وتابع رونالدو: “التدريب وتمارين الجيم أمر حيوي، ولكن عيش نمط حياة مريح يساعدك على أن تكون أفضل ما يمكنك أن تكون، جسدياً وعقلياً. أقضي وقت فراغي مع العائلة والأصدقاء، وهو ما يبقيني مسترخياً وبعقلية إيجابية.”

كما زعمت تقارير في الماضي أن رونالدو يتناول ست وجبات في اليوم، مما يمكنه من بناء العضلات والحفاظ على رشاقته.

نظراً لروتينه المنضبط وأدائه المستمر في الملعب، فليس من المستغرب أن يراهن الكثيرون، بمن فيهم مدربه السابق في يونايتد أولي غونار سولشاير، على استمرار رونالدو في اللعب حتى سن الأربعين.

يواصل المهاجم تقديم أداء متميز في السعودية مع نادي النصر، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بـ20 هدفاً.