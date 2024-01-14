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رسائل مؤثرة من الملكة رانيا العبدالله في اليوم الـ100 للحرب الإسرائيلية على غزة

بقلم
الملكة رانيا

وطن – وجهت الملكة رانيا العبدالله، رسائل مؤثرة بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الملكة رانيا عبر حسابها على إنستغرام: “بعد مرور 100 يوم منذ بدء الحرب على غزة قد يكون العالم يعد الأيام، لكن أهل غزة يعدون كل لحظة تمر في انتظار انتهاء هذا الكابوس المروع”.

ما نشرته الملكة رانيا عن غزة
ما نشرته الملكة رانيا بعد مرور 100 يوم من الحرب على غزة

وأضافت: “مع كل ثانية تمر، تصبح غزة موطنا لمزيد من الأطفال اليتامى، والآباء والأمهات المكلومين، ومبتوري الأطراف، والرضع المحاصرين تحت الأنقاض، والطواقم الطبية التي تعمل حتى الاستنزاف والصحافيين الذين يخاطرون بكل شيء لبث الحقيقة للعالم”.

وتابعت: “مع كل ثانية تمر، نستمر بالتساؤل: كم يوم آخر سيمضي قبل وقف لإطلاق النار؟.. “الآن” هي الإجابة الوحيدة المقبولة قبل أن نفقد ما تبقى من إنسانيتنا إلى الأبد”.

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100 يوم من الحرب على عزة

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ100، مع وصول عدد الشهداء، منذ بداية الحرب حتى يوم السبت إلى 23843.

كما وصل عدد الجرحى إلى 60317، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أشرف القدرة.

وتواصل قوات الاحتلال حملات القصف الجوي والبري والبحري الذي لا يكاد يهدأ على مختلف مناطق القطاع، مع التركيز على وسط القطاع وجنوبه، ولا تزال مدينة خانيونس تتعرض لقصف عنيف متواصل.

23843 شهيد بعد 100 يوم من الحرب على غزة
23843 شهيد بعد 100 يوم من الحرب على غزة

وتستمر التحذيرات من آثار كارثية على أهالي غزة الذين باتوا مهددين بالموت جوعاً، فضلاً عن ضرورة تأمين المساعدات الطبية العاجلة.

يأتي ذلك مع استمرار سياسة الحصار التي يطبقها الاحتلال والحؤول دون دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع والاستهداف الممنهج لمنشآت البنية التحتية، لا سيما القطاع الصحي.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد حذر من أن استمرار سياسة التجويع والتعطيش تهدد حياة 800,000 مواطن في شمال القطاع.

وأضاف أن محافظة شمال غزة تحتاج حالياً إلى 600 شاحنة من المساعدات والمواد الغذائية يومياً.

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الملكة رانيا

رسائل مؤثرة من الملكة رانيا العبدالله في اليوم الـ100 للحرب الإسرائيلية على غزة

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