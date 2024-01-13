NYT:فرقة تجسس أمريكية لجمع معلومات عن قادة حماس ومواقع الأسرى

وطن – كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن مساع استخبارات أمريكا للتجسس على قادة حركة المقاومة الفلسطينية حماس، ومواقع تواجد الأسرى لديها في غزة لتقديم تلك المعلومات للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن وكالة الاستخبارات المركزية في الولايات المتحدة CIA تجمع معلومات عن كبار قادة حماس دون القادة أو الرجال ذوي المستوى المنخفض أو المتوسط.

كما أشارت إلى أن المخابرات تجمع معلومات عن مواقع احتجاز الأسرى لدى حماس في غزة وتقدمها للاحتلال.

موقع يحيى السنوار وقادة حماس

وزعمت “نيويورك تايمز” في تقريرها أن بعض المسؤولين الأمريكيين يرون أنه لا داعي لجمع معلومات عن قادة ورجال حماس ذوي الدرجة المتوسطة أو المنخفضة لأنه يمكن استبدالهم بسهولة، وفق المزاعم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إنهم يعتقدون أن استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، قد تؤدي إلى تدفق مقاتلين جدد إلى صفوف حركة المقاومة الإسلامية.

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كما نشرت الصحيفة مزاعم أخرى تتحدث دون أي دليل عن أن السنوار يحيط نفسه بالرهائن، مما يعقد إلى حد كبير تنفيذ عملية عسكرية للقبض عليه أو اغتياله.

وزعمت نيويورك تايمز أن واشنطن كثفت جمع المعلومات عن “حماس” من خلال زيادة طلعات المسيرات فوق غزة، وزادت جهود اعتراض الاتصالات بين مسؤولي الحركة.

فرقة تجسس مجندة من CIA

ومن بين مزاعم تقرير نيويورك حول التجسس الإسرائيلي على حماس:

– شكلت CIA فرقة عمل جديدة هدفها جمع معلومات استخباراتية عن مكان وجود الرهائن الإسرائيليين.

– شكلت تلك الفرقة بناء على أمر من مستشار الأمن القومي الأمريكي جيل سوليفان.

– تم تشكيل تلك الفرقة بمذكرة أمريكية قدمتها وكالات المخابرات ووزارة الدفاع فور عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

– كشفت الفرقة التي جندتها المخابرات الأمريكية بالفعل عن معلومات عن كبار قادة “حماس”.

اغتيال صالح العاروري

ومما جاء في تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية من مزاعم حول اغتيال صالح العاروري وعلاقة فرقة التجسس بذلك:

– لم تقدم أمريكا معلومات استخباراتية بشأن نائب رئيس المكتب السياسي السابق لـ”حماس” صالح العاروري، الذي قتل بغارة استهدفته في ضاحية بيروت الجنوبية.

– اعتمدت تلك الغارة على معلومات جمعتها إسرائيل حول موقع العاروري.

– تقوم الفرق الخاصة المجندة أمريكياً بجمع معلومات عن الحالة الجسدية والعقلية للرهائن.

– يعمل مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، مع رئيس الموساد ديفيد بارنيا من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون قيد الاحتجاز.

ومن مزاعم “نيويورك تايمز” أيضاً أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن زعيم “حماس” في غزة يحيى السنوار، يختبئ في أعمق أجزاء شبكة الأنفاق التابعة للحركة تحت مدينة خان يونس في جنوب القطاع.