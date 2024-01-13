6 علامات دالّة .. كيف تفحص فمك بحثًا عن أعراض السرطان؟!

وطن – تعتبر فحوصات الأسنان المنتظمة ضرورية لاكتشاف العلامات المبكرة لسرطان الفم.

لكن الخبراء يخشون من أن الصعوبات في الحصول على موعد قد تكون وراء زيادة بنسبة 50 في المائة تقريبًا في الوفيات الناجمة عن المرض بسبب عدم ظهور الأعراض المنذرة.

ولأخذ الأمور على عاتقك، يوصي أطباء الأسنان بإجراء الفحص الذاتي في المنزل، خاصة إذا تأخرت عن موعد الفحص الروتيني.

يشاركنا الدكتور مايكل هو، استشاري سرطان الوجه والرقبة والفم في جامعة ليدز، دليله خطوة بخطوة للعلامات التي يجب التحقق منها:

1. القروح التي تستمر لفترة أطول من أسبوعين

القرحة في الفم التي لا تشفى خلال ثلاثة أسابيع يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الفم.

القروح شائعة ولا ينبغي أن تكون مصدر قلق إذا شفيت بسرعة.

ومع ذلك، فإن القرح التي تستمر لفترة أطول من ثلاثة أسابيع، وتستمر في النمو مرة أخرى بشكل أكبر أو بالقرب من الجزء الخلفي من الحلق، يجب فحصها من قبل طبيب عام أو طبيب أسنان.

يقول الدكتور (هو): “العلامة الأكثر شيوعًا لسرطان الفم هي القرحة المستمرة التي تستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع”.

ويوضح أن ذلك لأن معظم “القرح الالتهابية” تميل إلى الشفاء خلال أسبوعين بينما تستمر القرح السرطانية لفترة أطول.

يقول الدكتور (هو) إن سرطان الفم الذي يظهر في منطقة البلعوم والفم – وهي المنطقة التي تشمل اللوزتين وقاعدة اللسان والحنك الرخو – يتزايد على سبيل المثال ويمكن أن يكون سببه فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

يصاب ثمانية من كل 10 أشخاص بهذا الفيروس في مرحلة ما من حياتهم، ولن تعاني الغالبية العظمى من آثار طويلة الأمد.

ومع ذلك، لدى بعض الأشخاص، يسبب الفيروس تغيرات في الفم والحلق قد تصبح سرطانية في المستقبل.

وقال لـ MailOnline: “من المأمول أن يتغير هذا الأمر في العقود المقبلة، مع تحصين الأولاد والبنات ضد فيروس الورم الحليمي البشري”.

يتم تقديم اللقاح بشكل روتيني للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عامًا.

2. تورم أو كتل

يمكن أن تكون التورمات والكتل غير المبررة حول الفم أو الفك علامة على الإصابة بالسرطان.

كما يمكن أن تظهر الكتلة على اللسان أو الفم أو الشفاه أو اللثة وقد تكون مؤلمة.

وفي حالات أقل شيوعًا، يمكن أن تظهر كتل سرطانية على الغدد اللعابية واللوزتين والبلعوم، وهو جزء الحلق الذي يربط الفم بالقصبة الهوائية.

يمكن أن تظهر هذه الكتل أيضًا على شكل سماكة في الفم أو على الشفاه.

ويحث الدكتور (هو) أي شخص يلاحظ هذه الأعراض على زيارة طبيب الأسنان أو الطبيب العام، الذي قد يحيله لإجراء تقييمات عاجلة للاشتباه في إصابته بالسرطان.

يمكن لأولئك الذين تتم إحالتهم بهذه الطريقة أن يتوقعوا رؤيتهم في غضون 14 يومًا من الإحالة لاستبعاد أو تأكيد تشخيص السرطان.

3. بقع حمراء أو بيضاء

يمكن أن تظهر التغيرات السرطانية في الفم على شكل بقع حمراء أو بيضاء.

على الرغم من أن البقع – التي قد تكون مؤلمة – ليست سرطانًا، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى المرض إذا تركت دون علاج، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

يجب تقييم البقع البيضاء، والبقع الحمراء، من قبل طبيب أو طبيب أسنان.

ومع ذلك، فقد ثبت أن رؤية طبيب الأسنان بانتظام أصبحت صعبة بشكل متزايد، وهو ما يخشى الخبراء من أنه قد يؤدي إلى المزيد من الوفيات بسرطان الفم.

منذ بداية الوباء، كان هناك ما يقدر بـ 40 مليون موعد مؤجل أو ملغى لعيادات الأسنان.

وقال الدكتور هو: “نظرًا لأن أطباء الأسنان هم الأفضل في الرعاية الأولية لتقييم الفم، فإن هناك قلقًا حقيقيًا من أن صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية الوطنية أو رعاية الأسنان بأسعار معقولة يمكن أن تؤدي إلى تأخير تشخيص سرطان الفم، مما يؤدي إلى نتائج علاج أسوأ وربما يؤثر على الصحة”. النجاة من هذا المرض.

ومع ذلك، يمكن أيضًا أن تكون البقع الحمراء والبيضاء ناجمة عن عدوى فطرية تسمى مرض القلاع. في هذه الحالة، عادةً ما تفرك البقع البيضاء، تاركة رقعة حمراء مؤلمة تحتها، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

إذا أدى العلاج المضاد للفطريات إلى اختفاء البقع، فهي ليست مرتبطة بالسرطان.

4. تساقط الأسنان

يمكن أن يكون تساقط الأسنان علامة على الإصابة بالسرطان ويجب عدم تجاهلها.

يوضح الدكتور هو: “عندما يغزو [السرطان] عظم الفك، يمكن أن يؤدي إلى اهتزاز الأسنان.

“في هذه الحالات، يمكن أن يساعد التقييم الذي يجريه طبيب الأسنان لتقييم المنطقة المثيرة للقلق والأشعة السينية للفك في توفير المزيد من المعلومات.”

ومع ذلك، يمكن أن يكون سبب الأسنان المتذبذبة هو أمراض اللثة، وهو أمر شائع بين عامة السكان، وفقا للدكتور هو.

حتى لو لم يكن سرطان الفم، ينصح الأطباء أولئك الذين يعانون من أسنان فضفاضة بالتحدث مع الطبيب أو طبيب الأسنان.

5. التهاب الحلق المزمن

يمكن أن يكون التهاب الحلق أو بحة في الصوت يستمر لأكثر من ستة أسابيع علامة على الإصابة بالسرطان.

قد يصبح صوت الشخص أكثر أجشًا أو أكثر هدوءًا – على غرار ما يبدو عليه عندما يصاب بنزلة برد – إذا كان مصابًا بسرطان الفم، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

يمكن أن يكون هذا علامة على الإصابة بسرطان البلعوم السفلي، الذي يؤثر على الجزء الخلفي من الحلق وربما الحبال الصوتية.

يمكن أن يؤدي تورم الفم بسبب الورم أيضًا إلى اللثغة، أو يجعل من الصعب نطق كلمات معينة أو يسبب التلعثم.

إذا كان السرطان على اللسان فإنه يمكن أيضا أن يعيق الحركة ويؤثر على الكلام. يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى التلفظ بكلمات معينة أو مواجهة مشكلة في نطق بعض الأصوات.

6. خدر

يمكن أن يكون الخدر حول الفم أو اللسان علامة تحذيرية لسرطان الفم.

قد يتم الشعور به في مناطق غير مكتملة أو في جميع أنحاء الفم والشفتين ويمكن أن يشعر بالخدر أو الوخز، كما تقول مؤسسة سرطان الفم.

ويقول الخبراء إن هذا الوخز والخدر يمكن أن يحدث لأن الخلايا السرطانية تسبب تلف الأوعية الدموية العصبية في الفم.