هذا ما قاله عن اليمن و”باب المندب”.. نبوءات حازم أبو إسماعيل المذهلة تتوالى (فيديو)

وطن – استعاد نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو قديم للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح الرئاسي السابق والسياسي المصري المعتقل بسجون السيسي حاليا، وهو يتحدث منذ سنوات بطريقة استشرافية عما يجري في المنطقة وكأنه يصف واقع حالنا اليوم.

واعتقل حازم صلاح أبو إسماعيل يوم 5 يوليو 2013، عقب انقلاب عبد الفتاح السيسي ـ كان وزيرا للدفاع وقتها ـ على الرئيس الراحل محمد مرسي. ومنذ ذلك الحين دخل في سلسلة من المحاكمات الهزلية التي يهدف النظام عبرها للتنكيل به.

هذا الشيخ المعتقل حازم صلاح أبو إسماعيل، يتحدث قبل سنوات بهذا الكلام القيّم وكأنه يصف واقعنا اليوم، وكأنه بيننا! pic.twitter.com/Iipx5Nf2tP — نحو الحرية (@hureyaksa) January 12, 2024

اليمن وباب المندب

وقال “أبو إسماعيل” في الفيديو المستعاد إن سوريا لها حدود مشتركة مع دولة إسرائيل المزعومة، وهناك خوف على إسرائيل أن تتحرر سوريا، فتصبح إسرائيل في خطر.

وأضاف أيضا أن اليمن هي التي تمسك مضيق باب المندب الذي يعتبر الشريان الوحيد للكيان الغاصب، ويعصر لإسرائيل الذهب- حسب قوله-

ثورة المصريين

وتابع الشيخ حازم أبو إسماعيل أن أمريكا وإسرائيل يموتان ولا يريان ما يتعلق بإسرائيل يذهب. وخاطب المصريين :”نحن لسنا الجزائر البعيدة والتي عندما ضربت هرب الجزائريون إلى الجبال.”

وأوضح: “ولذا فإن الشعب المصري إذا ضُرب فالخطورة ستكون على إسرائيل ذاتها، ولذلك لا يمكن أن يضربوا مصر بل يحاولوا أن يسترضوا “ويطبطبوا” على الشعب المصري لأنهم يخافون من حركة الشعب المصري كأفراد تجاه إسرائيل.”

الشيخ حازم أبو إسماعيل – فك الله أسره – يحذر من خطورة المبادرة الخليجية واختيار نائب علي صالح رئيسا توافقيا بين القوى الوظيفية لمدة سنتين برعاية أمريكا لاحتواء الثورة وتقسيم #اليمن وحماية أمن إسرائيل!

وهو ما سبق أن حذر منه (مؤتمر الأمة)!#معركة_الوعي pic.twitter.com/MDhhmtKgl1 — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) September 6, 2019

نبوءة سابقة أخرى لأبو إسماعيل تتحقق

وكان الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذي يلقبه نشطاء بـ “عراف الثورة ورجل النبوءات المحققة، قد تنبأ بأحداث غزة اليوم وبالتوقيت أيضا.

وقال في فيديو مستعاد انتشر على نطاق واسع قبل شهرين، إن هناك نبوءة حسابية لها مؤشرات شرعية، بأنه بين 2022 و 2024 ستحدث أحداث عظيمة.

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وقال الشيخ أبو إسماعيل في الفيديو الذي يعتقد أنه صور قبل العام 2011، إن “هناك نبوءة حسابية لها مؤشرات شرعية، بأنه بين 2022 و2024 ستحدث أحداث عظام في غزة ستكون مقدمة للفتح المبين، وكل من سيخذلهم سيصبحوا نادمين”.

وأضاف الداعية المعتقل منذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013 “نبوءات سياسية، وقرآنية، وإن كانت مؤشرات ظنية وليست يقينية”.

وتابع “مجرد أن الله عز وجل قال (فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ)”.

وعلق “الشرع بصيرة”، قائلا إن من كان يهاجم المقاومة في غزة سيندم حينما يرى النصر و”دولة حماس والمجاهدين”.