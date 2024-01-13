موعد مباراة فلسطين ضد إيران في منافسات كأس آسيا 2024 قطر

وطن- يلتقي منتخب فلسطين أمام نظيره إيران، الأحد، في افتتاح منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا 2024 قطر، على ملعب ( استاد المدينة التعليمية) في العاصمة القطرية الدوحة.

وستقام مباراة فلسطين وإيران في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بتوقيت القدس المحتلة ومصر.

موعد مباراة فلسطين ضد إيران

بينما ستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والمغرب والجزائر، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

معلق مباراة فلسطين ضد إيران في كأس آسيا 2024 قطر

وسيعلق على أحداث مباراة المنتخب الفلسطيني الفدائي في أولى المواجهات الصعبة في منافسات كأس آسيا 2024 لدور المجموعات أمام نظيره الإيراني، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي عبر شبكة قنوات (بي إن سبورت) الرياضية القطرية.

وستنقل مباراة فلسطين ضد إيران على القناة (beIN ASIAN CUP 1)، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10810، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

اقرأ أيضاً:

تشكيلة منتخب فلسطين ضد إيران

وسيلعب المدرب التونسي مكرم دبوب المباراة بتشكيلة أساسية المتوقعة أمام نظيره منتخب إيران، في أولى مباريات كأس آسيا 2024 لدور المجموعات، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: رامي حمادة، نعيم أبو عكر.

دفاع الفدائي: مصعب البطاط، ياسر حمد، ميشيل ميلاد، محمد صالح (سامر الجندي).

خط الوسط: إسلام البطران، محمد باسم، محمود أبو وردة، عدي خروب (سامر الزبيدي).

مركز الهجوم: عدي الدباغ، تامر صيام (شهاب القنبر).

ويلعب منتخب فلسطين (الفدائي) في المجموعة الثالثة الصعبة من منافسات بطولة كأس آسيا 2024 لدور المجموعات، برفقة كلاً من المنتخبات الآسيوية إيران وهونغ كونغ والإمارات.