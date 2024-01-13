من هو الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الأهلي المصري الجديد؟!

وطن- تعاقد نادي الأهلي المصري مع اللاعب الدنماركي ذو الأصول الفلسطينية وسام أبو علي 25 عاماً، في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، قادماً من صفوف آي كيه سيريوس السويدي.

وأعلن الأهلي المصري تعاقده مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي من مواليد الدنمارك، لمدة 4 سنوات ونصف، خلال سوق الميركاتو الشتوي 2024.

كما وأنهى نادي الأهلي المصري كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى صفوف المارد الأحمر الأهلاوي، بعد الرجوع إلى رئيس مجلس إدارة النادي الكابتن محمود الخطيب والمشرف العام على الكرة. وفق بيان النادي.

تعاقد الأهلي المصري مع الفلسطيني وسام أبو علي

ونشر نادي الأهلي فيديو لافت أنظار عشاقه وجماهيره عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، من تقديم اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي لجماهير النادي الأهلاوي، باستعانة بكلمات الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.

كما وتقديم صحفي فلسطيني من غزة للاعب أبو علي لجماهير الأهلي المصري، وارتداء اللاعب العلم الفلسطيني داخل ملعب استاد النادي، وهو يقول: ” خلو المعنويات عالية .. وسام أهلاوي”.

اقرأ أيضاً:

من هو وسام أبو علي الفلسطيني؟!

اللاعب وسام أبو علي، مهاجم كرة قدم محترف، لاعب دنماركي من أصول فلسطينية، وهم من مواليد شهر يناير عام 1999 (25 عاماً).

لم يمثل اللاعب أبو علي بعد المنتخب الفلسطيني الفدائي أو منتخب الدنمارك الأول، إلا أنه لعب مع منتخب الشباب الدنماركي خلال الفترة ما بين عام 2016 وحتى 2018.

بدأ الفلسطيني وسام مشواره الكروي مع نادي آلبورغ الدنماركي عام 2018، ليعار بعدها إلى صفوف فريق فينديسييل عام 2019، ثم انتقل بعدها إلى نادي سيلكيبورغ عام 2020.

ليعود بعدها إلى فينديسييل، ليتعاقد بعدها مع السويدي اي كيه سيريوس 2023، قبل أن يعلن النادي الأهلي المصري التعاقد مع اللاعب لمدة 4 سنوات ونصف، أي حتى عام 2028.

وبحسب وسائل الإعلام السويدية، فقد ذكرت بأن نادي الأهلي المصري قد أنهى صفقة التعاقد مع الدنماركي ذو الأصول الفلسطينية أبو علي، مع نادي اي كيه سيريوس في الميركاتو الشتوي قد بلغت 2 مليون يورو.

وشارك اللاعب وسام أبو علي في 177 مباراة خلال مشواره الكروي مع مختلف الأندية التي لعب في صفوفها، استطاع من خلالها تسجيل 74 هدفاً وصناعة 14 تمريرة حاسمة لزملائه.