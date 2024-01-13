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لحظة نسف ناقلة جند إسرائيلية محملة بالمتفجرات.. و”هدية” لروح العاروري

بقلم
مشاهد جديدة تظهر التحام مقاتلي القسام بآليات وجنود الاحتلال من المسافة صفر في خان يونس و"هدية" لروح العاروري

وطن – نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، مشاهد ولقطات تظهر التحام مقاتليها بآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في عدد من محاور مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بعضها من المسافة صفر.

واستهدفت المقاومة الفلسطينية المزيد من الآليات الإسرائيلية في شوارع خان يونس، إلى جانب استهداف جنود كانوا متمركزين في أحد المباني.

واشتبك مقاتلو القسام مع جنود الاحتلال بالأسلحة الخفيفة وقصفوا ناقلة جند بدا أنها محملة بالمتفجرات.

استهدافات لأجل “صالح العاروري”

وأظهرت بعض اللقطات مشاهد مثيرة من المسافة صفر للحظة استهداف أحد مقاتلي القسام دبابة ميركافا من مسافة صفر، ثم استهداف أخرى من فوق سطح إحدى البنايات.

وأثناء قصف أحد المقاتلين دبابة ميركافا من المسافة صفر ذكر أنها “للشيخ صالح رحمه الله عليه”، في إشارة إلى القيادي بالحركة صالح العاروري الذي استشهد قبل أسابيع بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس في وقت سابق السبت 13 كانون الأول/يناير 2024 توجيه رشقة صاروخية جديدة إلى مستوطنات غلاف غزة.

كما ذكر أنه قتل وجرح أفراد 4 مجموعات إسرائيلية راجلة واستهدف 6 دبابات من طراز ميركافا، ومروحية، وناقلة جند، وجرافة في معارك خان يونس جنوبي القطاع.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن مقتل 9 جنود وضباط في تفجير ناقلة الجند المجملة بالمتفجرات، والتي زعم أنها قصفت من جانب إحدى الدبابات عن طريق الخطأ.

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مشاهد جديدة تظهر التحام مقاتلي القسام بآليات وجنود الاحتلال من المسافة صفر في خان يونس و"هدية" لروح العاروري

لحظة نسف ناقلة جند إسرائيلية محملة بالمتفجرات.. و”هدية” لروح العاروري

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