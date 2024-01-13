عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر يتحدث عن حكم خروج سيدات عرايا من تحت الأنقاض بغزة

وطن – أجاب عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف محمود مهنا، عن سؤاله عن حكم خروج النساء في قطاع غزة من تحت الأنقاض وهن لا ترتدين الحجاب أو يكنّ عاريات الرأس.

وقال مهنا في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن هذه المرأة حتى إن كانت عارية بشكل كامل من ملابسها تحت الأنقاض، فيجوز لها أن يتم إخراجها بهذا الشكل دون أن يكون عليها شيء.

واستشهد على ذلك بقوله الله تعالى “وَلَا تُلْقُوُا بأَيدِيكُمْ إلَى التَهلُكَةِ”، وأضاف أن هذه المرأة التي تركت نفسها تحت الأنقاض بسبب عدم وجود الحجاب على شعرها؛ مخطئة ولا تفهم الإسلام.

وتابع: “لو أن هذه المرأة تركت نفسها إلى أن تموت فستصبح قاتلة لنفسها وعليها ذنب”.

عدد شهداء غزة

وارتفع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 23708 شهداء و60005 جرحى منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

ومن بين عدد الشهداء، ارتقت 7100 سيدة على الأقل في قطاع غزة.

جرائم حرب إسرائيلية

وكان المكتب الإعلامي الحكومي، قد اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وإعدام ميداني لعشرات المدنيين الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها في قطاع غزة.

وقال المكتب في بيان، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص بشكل مباشر على العشرات قبل أن يقوم بدفنهم بالجرافات في مقابر جماعية كما حدث شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضاف: “وفي هذا الإطار وفي محاولة للهروب من المسؤولية، قام الاحتلال قبل أسابيع بتسليم جثامين 80 شهيدًا، كان قد قتلهم بشكل جماعي، ثم سرق جثامينهم، ثم سلّمها مُشوَّهة ومجهولة الهوية للدفن في محافظة رفح، رافضاً تحديد الأماكن التي أعدمهم فيها للتغطية على جريمته النكراء، كما أن هذه الجثامين وصلت مُتغيرة بشكل كبير في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجساد هؤلاء الشهداء”.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال قتل آلاف المدنيين بشكل متعمد ومقصود وبدون تمييز، حيث قصف أبراج سكنية مأهولة مثل برج المهندسين في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، الذي كان يضم أكثر من 300 فلسطيني مدني مقيم ونازح غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ولفت إلى قصف الاحتلال مربعات سكنية كاملة أدت إلى استشهاد مئات الشهداء كما حدث من جرائم في معسكر جباليا ومنطقة اليرموك والجلاء ومنطقة البريج.

وذكر البيان: “رئيس وزراء الاحتلال ووزرائه أيّدوا عمليات الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء، وشجّعوا الجنود على الاستمرار في ارتكابها، وبرروها هذه الجرائم أكثر من مرة تحت ذرائع وهمية وغير قانونية وغير مقبولة، ثم مارسوا التضليل ضد الرأي العام وحاولوا تصدير الأكاذيب والروايات الملفقة لتغيير الحقيقة، لكنها انكشفت أمام العالم”.

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دعوة للمحاكم الدولية بملاحقة قادة الاحتلال

وزاد قائلا: “نطالب كل المحاكم الدولية بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي وجيشه وقادته السياسيين والعسكريين والأمنيين، ومحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة”.

وأشاد بالجهود القانونية الكبيرة التي بذلتها وتبذلها دولة جنوب إفريقيا في إطار ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي وإثبات جرائمه أمام العالم والتي ارتكبها ضد القانون الدولي وضد اتفاقيات حقوق الإنسان.