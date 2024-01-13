سوريا تتعثر أمام أوزبكستان في مُستهل مشوارها ببطولة كأس آسيا 2024 قطر (فيديو)

وطن- تعثر منتخب سوريا بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام منافسه أوزبكستان، الأحد، في منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أسيا 2024 قطر، على ملعب ( جاسم بن حمد).

وشهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة للمنتخب السوري تجاه مرمى أوزبكستان، أخطرها فرصة اللاعب إبراهيم هيسار في الدقيقة السادسة على بداية المباراة.

وكذلك فرصة أخرى للاعب السوري عمار رمضان بتسديدة قوية، إلا أن الكرة مرت بجوار قائم مرمى المنتخب المنافس أوزبكستان.

مباراة منتخب سوريا ضد أوزبكستان

كما وألغي هدف التقدم لمنتخب سوريا عند الدقيقة ال77 على منافسه أوزبكستان، بداعي وجود التسلل من قبل حكم المباراة. لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين كلا المنتخبين.

فيما بلغ عدد الحضور من الجماهير داخل مدرجات ملعب جاسم بن حمد، لمشاهدة مباراة سوريا وأوزبكستان نحو 10.198 ألف متفرج، وفق إحصائية نشرتها قنوات الكأس القطرية.

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تشكيلة منتخب سوريا ضد أوزبكستان

ولعب المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المباراة أمام نظيره منتخب أوزبكستان، بتشكيلة أساسية في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس آسيا 2024 دور المجموعات، كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد مدنية.

دفاع منتخب سوريا: عبد الرحمن ويس، أيهام أوسو، ثائر كروما، عجان.

خط الوسط: محمود الأسود، خليل إلياس، إزيكييل هام، عمار رمضان.

مركز الهجوم: بابلو صباغ، إبراهيم هيسار.

ترتيب مجموعة سوريا في كأس آسيا 2024 قطر

ويتصدر منتخب أستراليا المجموعة الثانية بعد فوزه على الهند بهدفين دون مقابل، السبت، برصيد 3 نقاط، ويليه في وصافة الترتيب منتخب أوزبكستان في المركز الثاني بنقطة واحدة، متساوياً بتلك النقطة مع المنتخب السوري صاحب المركز الثالث.

وجاء منتخب الهند في أدنى جدول ترتيب المجموعة بدون أي نقاط بعد الخسارة في أولى مواجهاته أمام أستراليا.