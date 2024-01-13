حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار بث مباشر شاهد

وطن- يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية في أرجاء المعمورة، مراسم حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، السبت، على ملعب ( استاد إبيمبي الأولمبي).

وستنطلق مراسم افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار بنسختها ال34، قبيل انطلاق مباراة مستضيف البطولة كوت ديفوار (ساحل العاج) أمام غينيا بيساو بساعة أو أقل تقريباً.

حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

فيما ستكون أولى مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، بين صاحب الأرض منتخب ساحل العاج (كوت ديفوار) أمام منافسه غينيا بيساو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

بينما بتوقيت مصر وفلسطين، فستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

قارة بأكملها تنتظر الحدث الأكبر 🌍 كأس الأمم الإفريقية 2023 تنطلق اليوم! 🤩#TotalEnergiesAFCON2023 | #أمم_إفريقيا_2023pic.twitter.com/zKWiHvTtv1 — CAF – عربي (@caf_online_AR) January 13, 2024

كما وبتوقيت عمان والإمارات، فستكون أولى مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

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القنوات الناقلة لافتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار بث مباشر

وستبث وقائع مراسم افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، على شبكة قنوات (بي إن سبورت) الرياضية القطرية، الناقلة لأحداث البطولة القارية السمراء، وكذلك قنوات عربية وأجنبية أخرى لهذا الحدث الكروي.

رابط بث مباراة افتتاح كأس أفريقيا 2024 بين كوت ديفوار وغينيا بيساو

وسيعلق على مجريات مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، المعلق الجزائري حفيظ دراجي، على شبكة قنوات (beIN Sport Max).

وستنقل مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في افتتاح البطولة الإفريقية على القناة (beIN Sport Max1)، بتردد على القمر الصناعي 12245، وباستقطاب عامودي (رأسي)، ومعدل ترميز 27500.

يتجدد موعدي بكم الليلة باذن الله في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بين كوت ديفوار وغينيا بيساو .

🎙️ تعليق حفيظ دراجي

🕖 23:00 بتوقيت مكة المكرمة

📺 على beIN SPORTS MAX1

حفل افتتاح البطولة يسبق المباراة بساعة ونصف #كأس_أمم_إفريقيا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/njrBPLJ0qr — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) January 13, 2024

وتستضيف دولة ساحل العاج (كوت ديفوار) أحداث منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بنسختها ال34، خلال الفترة ما بين ال13 من شهر يناير الجاري وحتى ال11 من شهر فبراير المقبل.

يذكر بأن منتخب مصر (الفراعنة) أكثر المنتخبات الإفريقية والعربية تتويجاً بهذه البطولة برصيد 7 ألقاب، بينما توج مستضيف البطولة الإفريقية مرتين بها، وكان منتخب السنغال أخر المتوجين بهذا اللقب على حساب منتخب مصر عام 2022.