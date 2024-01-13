الرئيسية » رياضة » حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار بث مباشر شاهد

حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار بث مباشر شاهد

بقلم
افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024

وطن- يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية في أرجاء المعمورة، مراسم حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، السبت، على ملعب ( استاد إبيمبي الأولمبي).

وستنطلق مراسم افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار بنسختها ال34، قبيل انطلاق مباراة مستضيف البطولة كوت ديفوار (ساحل العاج) أمام غينيا بيساو بساعة أو أقل تقريباً.

حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

فيما ستكون أولى مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، بين صاحب الأرض منتخب ساحل العاج (كوت ديفوار) أمام منافسه غينيا بيساو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

بينما بتوقيت مصر وفلسطين، فستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

كما وبتوقيت عمان والإمارات، فستكون أولى مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

اقرأ أيضاً: 

القنوات الناقلة لافتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار بث مباشر

وستبث وقائع مراسم افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، على شبكة قنوات (بي إن سبورت) الرياضية القطرية، الناقلة لأحداث البطولة القارية السمراء، وكذلك قنوات عربية وأجنبية أخرى لهذا الحدث الكروي.

حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار بث مباشر
رابط بث مباراة افتتاح كأس أفريقيا 2024 بين كوت ديفوار وغينيا بيساو

وسيعلق على مجريات مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، المعلق الجزائري حفيظ دراجي، على شبكة قنوات (beIN Sport Max).

كأس أمم أفريقيا 2024
نجوم كأس أمم أفريقيا 2024

وستنقل مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في افتتاح البطولة الإفريقية على القناة (beIN Sport Max1)، بتردد على القمر الصناعي 12245، وباستقطاب عامودي (رأسي)، ومعدل ترميز 27500.

وتستضيف دولة ساحل العاج (كوت ديفوار) أحداث منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بنسختها ال34، خلال الفترة ما بين ال13 من شهر يناير الجاري وحتى ال11 من شهر فبراير المقبل.

يذكر بأن منتخب مصر (الفراعنة) أكثر المنتخبات الإفريقية والعربية تتويجاً بهذه البطولة برصيد 7 ألقاب، بينما توج مستضيف البطولة الإفريقية مرتين بها، وكان منتخب السنغال أخر المتوجين بهذا اللقب على حساب منتخب مصر عام 2022.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام

قد يعجبك أيضاً

مباراة مصر ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2024

استبعاد 4 لاعبين.. تشكيلة مباراة مصر ضد موزمبيق والتوقيت في كأس أمم أفريقيا 2024

إصابات الجيش الإسرائيلي

عَمى وشلل وبتر أطراف.. حصيلة ضخمة وغير معلنة لمعاقي جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر

وزير الخارجية الفرنسي الجديد

رئيس الحكومة الفرنسية يعين زوجه السابق وزيرًا للخارجية.. قنبلة جدل انفجرت

افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024

حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار بث مباشر شاهد

المنتخب الفلسطيني

موعد مباراة فلسطين ضد إيران في منافسات كأس آسيا 2024 قطر

مرافعة أحرجت السيسي.. “اتهامات إسرائيل لمصر أمام العدل الدولية” تثير تفاعلا

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior