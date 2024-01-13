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الحبس لإماراتي وزوجته 66 عاماً وغرامة 39 مليون درهم.. ما تهمتهما؟

بقلم
الحبس لإماراتي وزوجته 66 عاماً وغرامة 39 مليون درهم

وطن – أدانت محكمة النقض في أبو ظبي رجلاً إماراتياً وزوجته وقضت بسجنهما مدة 66 عاماً، مع دفع غرامة باهظة لارتكابهما جرائم تضر بالمال العام من “الغش، تزوير ورشوة وغيرها”.

وقالت صحيفة “الخليج” الإماراتية إن رجلاً وامرأته يواجهان حكم السجن مدة 66 عاماً مع غرامة تصل إلى 39 مليون درهم إماراتي (10.6 ملايين دولار) عن مجموع القضايا المحكوم بها.

وأوضحت الصحيفة أن التهم تتعلق بإدارة نشاط إجرامي مخالف للقانون عبر إعداد مخازن خاصة في منزلهما، لتخزين مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية.

 

ما تهم الزوجان الإماراتيان؟

ووفق المصدر قام الزوجان بمساعدة آخرين على تعديل تاريخ الصلاحية وإعادة طرحها للبيع، وتقنين خط المياه الواصل لإحدى المزارع بالمخالفة وعدم تركيب عداد لها.

وعمد المتهمون لتقديم بيانات تجارية غير صحيحة ومضللة لسلع ومنتجات، مثل منتجات غذائية عضوية، تعرّض صحة الناس وحياتهم للخطر والترويج لسلع مغشوشة منتهية الصلاحية.

كما تشمل الجرائم “إحداث إتلاف في الأنابيب الخاصة بمرفق المياه، والشروع بالاستيلاء على طريق عام يفصل بين مزرعتين، وتعطيل سير وسائل المواصلات العامة البرية”.

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16 متهماً آخرين

وأوضحت صحيفة “الخليج” الإماراتية أن أحكام الإدانة طالت 16 متهماً من جنسيات مختلفة في 12 قضية، وتراوحت فترات سجنهم بين ثلاث سنوات و15 سنة.

كما شملت العقوبات للمتهمين الآخرين غرامات مالية تصل إلى 13 مليون درهم (3.539 ملايين دولار)، عن ارتكاب هذه الجرائم، وذلك بعد إحالتهم من النيابة العامة في أبو ظبي.

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