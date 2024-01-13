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افتتاح النسخة ال34 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار (شاهد)

بقلم
حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

وطن- أزيل الستار عن مراسم افتتاح النسخة ال34 من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، السبت، على استاد ملعب (الحسن واتارا).

وشهدت حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، فقرات رقص استعراضي مع موسيقى عكس من خلالها الثقافة القارة الأفريقية السمراء داخل أرضية ملعب المباراة.

حفل افتتاح بطولة كأس أفريقيا 2024 كوت ديفوار

كما وتخلل الحفل الافتتاحي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، بنسختها ال34، فقرات غنائية استعراضية لأشهر المغنيين في القارة الأفريقية.

وعرض المشاركين في الحفل الاستعراضي الافتتاحي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024، أعلام منتخبات الدول الأفريقية والعربية المشاركة في نهائيات البطولة القارية بشكل لفت أنظار الجماهير داخل مدرجات ملعب (الحسن واتارا).

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مباراة افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

وسيلتقي صاحب الأرض المستضيف للبطولة القارية كوت ديفوار (ساحل العاج) أمام منافسه غينيا بيساو، السبت، في أولى مباريات منافسات كأس أمم أفريقيا 2024، على ملعب (الحسن واتارا) الذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج.

حفل كأس أمم أفريقيا
مراسم افتتاح بطولة كأس أفريقيا 2024

ويلعب منتخب كوت ديفوار في منافسات المجموعة الأولى من البطولة الأفريقية القارية، برفقة كلاً من المنتخبات غينيا بيساو ونيجيريا وغينيا الاستوائية.

كأس أمم أفريقيا 2024
فقرات استعراضية في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024

فيما سيواجه منتخب نيجيريا نظيره غينيا الاستوائية في ذات المجموعة، الأحد، على ملعب ( استاد إبيمبي الأولمبي).

حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا
مراسم حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا 2024
افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

وتنطلق في دولة ساحل العاج (كوت ديفوار) حاملة اللقب مرتين، منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، خلال الفترة ما بين 13 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري وحتى ال11 من شهر فبراير/ شباط المقبل.

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