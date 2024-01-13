افتتاح النسخة ال34 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار (شاهد)

وطن- أزيل الستار عن مراسم افتتاح النسخة ال34 من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، السبت، على استاد ملعب (الحسن واتارا).

وشهدت حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، فقرات رقص استعراضي مع موسيقى عكس من خلالها الثقافة القارة الأفريقية السمراء داخل أرضية ملعب المباراة.

حفل افتتاح بطولة كأس أفريقيا 2024 كوت ديفوار

كما وتخلل الحفل الافتتاحي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، بنسختها ال34، فقرات غنائية استعراضية لأشهر المغنيين في القارة الأفريقية.

جانب من حفل افتتاح النسخة ال34 من كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار pic.twitter.com/aenAACfks6 — Mahfoudh Saleck (@mahfoudh_saleck) January 13, 2024

وعرض المشاركين في الحفل الاستعراضي الافتتاحي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024، أعلام منتخبات الدول الأفريقية والعربية المشاركة في نهائيات البطولة القارية بشكل لفت أنظار الجماهير داخل مدرجات ملعب (الحسن واتارا).

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مباراة افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

وسيلتقي صاحب الأرض المستضيف للبطولة القارية كوت ديفوار (ساحل العاج) أمام منافسه غينيا بيساو، السبت، في أولى مباريات منافسات كأس أمم أفريقيا 2024، على ملعب (الحسن واتارا) الذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج.

ويلعب منتخب كوت ديفوار في منافسات المجموعة الأولى من البطولة الأفريقية القارية، برفقة كلاً من المنتخبات غينيا بيساو ونيجيريا وغينيا الاستوائية.

فيما سيواجه منتخب نيجيريا نظيره غينيا الاستوائية في ذات المجموعة، الأحد، على ملعب ( استاد إبيمبي الأولمبي).

وتنطلق في دولة ساحل العاج (كوت ديفوار) حاملة اللقب مرتين، منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، خلال الفترة ما بين 13 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري وحتى ال11 من شهر فبراير/ شباط المقبل.