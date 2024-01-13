احذر منها.. أطعمة لا تتوقعها تقلل رجولتك وتخذلك خلال العلاقة الحميمة

وطن – لضمان صحة سليمة خالية من أي خلل يعد الاهتمام بالنظام الغذائي أمراً مهماً ومنها الحفاظ على معدل مثالي لهرمون الذكورة. وقد حذرت بعض المصادر الطبية من أطعمة قد لا يتوقعها الإنسان تساهم في تقليل هذا الهرمون وبالتالي تضر بالعلاقة الحميمية والخصوبة.

وبحسب ما ذكره موقع “ويب ميد” (webmd) وترجمته (وطن) يبلغ المعدل الطبيعي من هرمون “التستوستيرون” في الدم لدى الرجال: 300-1000 نانوغرام لكل ديسيلتر، لكن بعض الأطعمة قد تؤثر على هذه النسبة وبالتالي تضر بالشخص بشكل تدريجي دون أن يشعر.

وتبلغ ذروة هرمون الذكورة تقريبا الساعة 8 صباحاً وتتناقص على مدار اليوم، وتميل لأن تكون في أدنى المستويات في الساعة 8 مساء، ثم ترتفع خلال الليل.

وبشكل عام تؤدي السمنة إلى تخفيض مستويات هرمون الذكورة، في حين أن فقدان 1% من الدهون في الجسم قد تزيد مستويات الهرمون بمقدار 100 نقطة.

أطعمة لا تتوقعها تقلل هرمون الذكورة

ومن أبرز الأطعمة التي تؤثر على هرمون الذكورة وتقلل من نسبه الطبيعية:

1. النعناع

يتضمن النعناع زيوتاً عطرية ومواداً طبيعية قد تؤثر في خفض مستويات هرمون الذكورة ورفع مستويات الهرمونات الأنثوية في الجسم.

2. الصويا

يحذر الكثيرون من أن الصويا أو زيوتها تسهم في خفض مستويات التستوستيرون وتؤثر بشكل كبير في انخفاض الحيوانات المنوية.

وقد ربطت أبحاث من قِبل جامعة “ولاية كولورادو” الأمريكية بين استهلاك فول الصويا، وكمية عالية من مادة كيميائية في القناة الهضمية تسمى “equol” والتي تعمل على خفض هرمون الذكورة.

3. المعجنات:

يعد تناول المعجنات التي تحتوي على دهون وزيوت المهدرجة خطراً جداً على الصحة الجنسية، لأنه يسبب أضرارا في إنتاج هرمون التستوستيرون وفق ما أكدته جامعة ولاية كولورادو الأمريكية.

4. السكريات

تؤثر الأطعمة السكرية بشكل كبير ضد مستويات هرمون التستوستيرون، خاصة المشروبات الغازية التي تخفض هرمون الذكورة بنسبة 25% إلى جانب الكحوليات.

5. عرق السوس

يحتوي عرق السوس على مركبات قد يكون لها تأثير سلبي على مستويات هرمون التستوستيرون، وعادة ما تستخدمه النساء لتجنب نمو الشعر في أجسادهن ومقاومة اضطربات الطمث.

6. منتجات الحليب والألبان

أكدت الدراسات أن بعض منتجات الألبان والأجبان كاملة الدسم قد تؤدي لتخفيض مستويات هرمون الذكورة وتؤثر على الصحة الجنسية.

يذكر أنه يفضل اللجوء للفحوصات وللطبيب عند ظهور أي من الأعراض الدالة على انخفاض هرمون الذكورة.

وتعتمد طرق العلاج التي قد يوصي بها الطبيب على السبب الذي أدى من الأصل لانخفاض مستويات الهرمون.