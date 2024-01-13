أغرب فرصة عمل براتب مُغرٍ.. والوظيفة تقمص شخصية “قرد”

وطن – حصل مواطن صيني على أغرب فرصة عمل براتب يصل لمئات الدولارات شهرياً مقابل تقمص شخصية “قرد”. مما أثار حالة من الاستغراب والجدل على مواقع التواصل، بين النشطاء الذين استذكروا دور الفنان عادل إمام في مسرحية “شاهد ما شفش حاجة”.

وأعلنت منطقة “ووزيشان” الصينية عن حاجتها لشغل وظيفة غريبة، من نوعها تتمثل في تجسيد شخصية “الملك القرد” الأسطوري، مقابل راتب شهري يبلغ 842 دولاراً أمريكياً.

تفاصيل الوظيفة الغريبة

وقالت شبكة “سي إن إن ” الأمريكية أن الوظيفة الجديدة لا تحتاج إلى أن يكون ممارسا بهلوانًا، أو يتمتع بقوى خارقة للطبيعة، أو حتى القدرة على الركوب على السحاب.

كل ما على الموظف الجديد فعله هو أن يكون من محبي الأسطورة الصينية للملك القرد – وأن يكون قادراً على تناول الكثير من الموز المجاني الذي يتم إلقاؤه في الطريق.

شخصية أسطورية

وتتطلع منطقة Wuzhishan ذات المناظر الطبيعية الخلابة في مقاطعة Hebei بشمال الصين ـ وهي وجهة سياحية ـ إلى توظيف شخص يرتدي زي الشخصية الصينية الأسطورية، وهي مستعدة لدفع 842 دولارًا للمرشح المناسب شهرياً.

ووفقًاً لما ذكرته وكالة “Shangyou News” التابعة للدولة. في المقابل، يجب على الموظفين قضاء الوقت في كهف أسفل الجبل وإطعامهم من قبل السياح.

وتتطلب واجبات الوظيفة منهم أيضا ارتداء قناع وزي قرد والاختباء في كهف أسفل الجبل، بحسب مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجزء أساسي من الدور هو قبول الوجبات الخفيفة التي يقدمها الأطفال الزائرون – التفاح والمعكرونة سريعة التحضير، والكثير من الموز.

اقرأ أيضا:

لا متطلبات أكاديمية

وتابع المصدر أنه لا توجد متطلبات أكاديمية، والمتطلبات الرئيسية هي أن يكون لديك شغف بـ Sun Wukong، وموهبة معينة في التمثيل، والقدرة على أن تكون مفعمًا بالحيوية والبهجة وودودًا للتفاعل مع السياح، كما قال أحد مديري الموقع لـ Shangyou News.

وأضاف المدير أنه تم بالفعل تعيين اثنين من الموظفين للعب الشخصية والآن هناك حاجة إلى موظف ثالث فقط.

وقال المدير إن الممثلين ليس مطالبين بأكل جميع عروض الطعام على الفور. وقال إنه بدلاً من ذلك، عادة ما يحتفظ الممثلون الحاليون ببعض الموز لمشاركته مع زملائهم بعد انتهاء مناوبة عملهم.

كما قامت الشركة أيضًا بتركيب سخان كهربائي داخل الكهف تحسبًا للبرد الشديد.

ويظهر أحد المقاطع المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أحد الممثلين وهو يقول إنه أحب التظاهر بهذه الشخصية منذ أن كان صغيراً.

وقال: “آمل أن أتمكن من نقل فرحة وذكريات طفولتي ونشر ثقافة الصين، مع تحويل التركيز أيضًا إلى الصحة العقلية للأطفال والمراهقين”.