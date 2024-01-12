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أشعلت انستغرام .. نادين نجيم بالشورت الأسود المثير بعد لقائها ويل سميث (شاهد)

بقلم
نادين نجيم

وطن – شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها أحدثَ ظهورٍ لها على مواقع التواصل الاجتماعيّ بصور بالشورت.

ونشرت نادين نجيم عبر حسابها في انستغرام، صوراً ظهرت فيها بالشورت، وهي تقف صباحاً على شرفة منزل مطل.

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

وحظيت إطلالة نادين نجيم بالشورت، بإعجاب متابعيها، الذين أثنوا على جمالها.

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نادين نجيم وويل سميث

وقبل أيام، أحدثت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم جدلا واسعا، بعد نشرها صورة عفوية تجمعها بالنجم العالمي ويل سميث.

وأرفقت الممثلة اللبنانية الصورة التي نشرتها عبر تطبيق “إنستغرام” بتعليق قالت خلاله “خمنوا عما كنا نتحدث”.

وتبين أن الصورة التي جمعت بين نادين والنجم العالمي من كواليس مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثالثة.

و ظهرت نادين في الصورة بكامل أناقتها والانسجام وهي تتحدث مع ويل وتتناقش معه، وهو ما أثار فضول الجمهور ودفعه للتفاعل بشكل واسع مع تعليقها.

وكشفت نادين عن فيلمها المفضل للنجم العالمي ويل سميث إذ قالت في تعليقها على الصورة: “فيلمي المفضل لويل سميث هو (السعي وراء السعادة).. ماذا عنكم؟ أي واحد يعجبكم؟”.

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