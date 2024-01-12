موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار والقنوات المفتوحة الناقلة

وطن- ينتظر جماهير كرة القدم في القارة الإفريقية السمراء، موعد حفل افتتاح كأس أفريقيا 2024 كوت ديفوار(ساحل العاج)، السبت، على ملعب (استاد إبيمبي الأولمبي).

وستنطلق مراسم حفل افتتاح نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

بينما بتوقيت المغرب وتونس والجزائر دول شمال أفريقيا، فستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

من الدوري السعودي إلى كوت ديفوار ✈️ 𝟮𝟭 لاعباً يمثلون بلادهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023! 🫡#TotalEnergiesAFCON2023 | #أمم_إفريقيا_2023 pic.twitter.com/yY3q1JZ1w3 — CAF – عربي (@caf_online_AR) January 12, 2024

كما ويعد منتخب مصر (الفراعنة) أكثر المنتخبات الأفريقية والعربية تتويجاً بهذه البطولة برصيد 7 ألقاب، فيما احتل وصيفاً بالنسخة الأخيرة الماضية بعد الخسارة أمام السنغال في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

وتستضيف دولة ساحل العاج (كوت ديفوار)، بطولة القارة الأفريقية السمراء حاملة اللقب مرتين في تاريخ مشوارها بنسختها ال34، بمواجهة افتتاحية أمام غينيا بيساو في أولى مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024.

ويلعب مستضيف البطولة ساحل العاج في منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا 2024، بجوار كلاً من المنتخبات غينيا بيساو ونيجيريا وغينيا الاستوائية.

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القنوات المفتوحة الناقلة لافتتاح كأس أمم أفريقيا 2024

ومن المقرر أن ينقل بث حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، عبر شبكة قنوات (بي إن سبورتس) الرياضية القطرية وكذلك قنوات عربية وأجنبية أخرى لهذا الحدث الكروي.

يذكر بأن دولة ساحل العاج (كوت ديفوار)، تستضيف ملاعبها بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بنسختها ال34، خلال الفترة ما بين ال13 من شهر يناير الجاري، وستختتم في ال11 من شهر فبراير المقبل.