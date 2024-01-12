منظمة تونسية تتحرك لمقاضاة إسرائيل بسبب جرائم الحرب بغزة.. ودعوة عاجلة لسلطة قيس سعيّد

وطن – أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تقديم دعوى قضائية ضد المسؤولين الإسرائيليين في مجلس الحرب، أمام محكمة الجنايات الدولية عن الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

جاء ذلك تزامنًا مع محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لارتكابها جرائم إبادة جماعية في القطاع ، وهي الدعوى المقامة من دولة جنوب إفريقيا.

المنظمة التونسية اتهمت المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة، المستمرة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

من جانبه، قال رئيس الرابطة بسام الطريفي، إنّ الدعوى استندت إلى ما اقترفته قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمستشفى الشفاء بقطاع غزة أيام 15 و16 و17 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

ودعا الطريفي، السلطة السياسية في تونس (بقيادة قيس سعيّد) إلى تبني هذه الدعوة، كما دعا القضاء التونسي إلى الاستماع لمقدمي الدعوى في أقرب وقت.

محكمة العدل الدولية تخطف الأنظار

واتجهت الأنظار، نحو محكمة العدل الدولية التي استمعت يوم الخميس لمرافعة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

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وقدمت إسرائيل الجمعة مرافعتها، ردا على مرافعة جنوب إفريقيا.

لأول مرة يتم جَـر المختل لمحكمة العدل الدولية. الإعلام العبري يغلي بسبب هذه الحادثة الغير مسبوقة. كانت مرافعة للـتاريخ من جنوب افريقيا في فضح المختل أمام كوكب الارض، نتائج المحكمة معروفة ولكن هذا اليوم لا يُـنسى. pic.twitter.com/1trVuOVprw — MO (@Abu_Salah9) January 11, 2024

الدعوى تطالب بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية

وتطالب جنوب إفريقيا، إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورا مقدمة مجموعة من المؤشرات بشأن هذه العمليات وكيف أنها ترقى لإبادة جماعية.

وقال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، إن إسرئيل تكثف جرائمها ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وإنها تخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري، مضيفا أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة.

وأضاف أن أفعال إسرائيل في حرب غزة تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وإن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.

وأشار إلى أن إسرائيل تتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة، كما أنها فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين.

دعوى من 84 صفحة

وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تقول جنوب إفريقيا إن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

وأشارت أيضًا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح وأسفرت عن استشهاد 23 ألف شخص، وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.