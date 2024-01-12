سعر الليرة التركية أمام الدولار.. انخفاض لمستوى قياسي رغم التوقعات المتفائلة

وطن – سجلت الليرة التركية، انخفاضا جديدا نحو مستوى قياسي، متجاوزة 30 للدولار.

وجاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الجمعة، بواقع 30,1 للدولار، و33 لليورو.

جاء ذك بعد أن فقدت الليرة أكثر من ثلث قيمتها العام الماضي، وأكثر من 80% في السنوات الخمس الماضية متأثرة بسلسلة من الأزمات والتخفيضات السابقة لأسعار الفائدة في مواجهة التضخم المتزايد، حسب موقع “يني شفق” التركي.

1.2% انخفاض في الليرة منذ بداية العام

وانخفضت الليرة، حتى الآن هذا العام، بنسبة 1.6٪، في حين يقول المحللون إن آفاق العملة تحسنت بسبب التحول في السياسة الاقتصادية.

وقال تيموثي آش كبير الاستراتيجيين السياديين في شركة BlueBay Asset Management، إن العملة لا تزال في صدارة معركة رئيسية لوزير المالية التركي محمد شيمشك وآخرين، كما أنها تمثل اختبارًا لنجاح الاستقرار.

ودخلت تركيا العام الجديد بتحديات اقتصادية كبيرة، حيث تبنت خطة اقتصادية جديدة بعد انتخابات 2023.

كما أعلنت السلطات التركية بدء التحول إلى السياسات التقليدية والاستناد إلى الشفافية والقدرة على التوقع وفق المعايير الدولية، حسبمت أوضح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.

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ويأتي تبني السياسة الاقتصادية الجديدة، بعد حالة التدهور التي عاشها اقتصاد البلاد خلال السنوات الماضية، والتي كان يُلقى باللوم فيها على السياسات غير التقليدية التي كان يصر الرئيس رجب طيب أردوغان على تطبيقها.

تحول اقتصادي في تركيا

وكانت الإدارة الاقتصادية الجديدة قد كشفت عن البرنامج الاقتصادي متوسط ​​المدى للفترة ما بين عامي 2024 و2026، والذي أعلن عن تفاصيله أردوغان في أيلول / سبتمبر الماضي، أمام حضور واسع بالعاصمة أنقرة، راسما الخارطة الاقتصادية للبلاد في السنوات الثلاث القادمة.

وبحسب البرنامج الاقتصادي الجديد، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي معدل نمو بنسبة 4% هذا العام، بينما توقع البرنامج انخفاض معدل التضخم إلى 33% نهاية العام.

كما توقع أن يصل عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.4%، على أن يبلغ معدل البطالة 10.3%.

ويهدف البرنامج إلى أن تصل الصادرات التركية إلى 267 مليار دولار نهاية 2024، وقيمة الواردات إلى 372.8 مليار دولار.