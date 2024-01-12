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تواجد تركي آل الشيخ في قطر يفجر موجة جدل.. ما القصة؟ (شاهد)

بقلم
تواجد تركي آل الشيخ في قطر أكد قطريون على عدم ترحيبهم بقدومه إلى بلادهم بعد شتمه الدوحة

وطن – هاجم قطريون في منصات التواصل رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، وأكدوا عدم ترحيبهم بقدومه إلى بلادهم بعد سبه وشتمه الدوحة وأهلها والطعن في أعراضها طوال سنوات حصار قطر وقبل المصالحة.

ونشرت حسابات بإكس لقطات لتركي آل الشيخ أثناء زيارته لجزيرة المها في قطر، وهو ما كشف عن تواجده في الدولة الخليجية وأثار تعليقات وتغريدات تدعو لطرده وتؤكد أنه غير مرحب به.


وأكد حساب باسم “سيدة قطر” في تعليقها على الزيارة وعلى صورة كتب عليها: “منور الدوحة بو ناصر”: “منور عند المرتزقة.. أما عندنا الحمد لله.. إن الجاثوم اللي برك على أوض قطر .. ذلف”.


وجدير بالذكر أن تركي آل الشيخ تحول فجأة لمدح قطر وتملق الأمير تميم عقب المصالحة الخليجية وانتهاء الأزمة والحصار.

حتى أنه نشر في أكتوبر من العام 2022 قصيدة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يمتدحه فيها.

وكتب آل الشيخ على تويتر وقتها ممتدحا أمير قطر: “دمت والله يا .. تميم بن حمد… والرجال .. بطيبها .. وافعالها… يوصلك شكري .. مدد بلا عدد قلتها صادق .. وقلبي قالها… ياتميم المجد .. لو طال الأمد… شمس عزك .. مايزول إظلالها.. لك مواري الخير .. يا وجه السعد… وديرتك . جعل السعد من فالها”، حسب قوله.

قطريون يهاجمون تركي آل الشيخ

وكتب حساب “الحنايا” تعليقاً على زيارة تركي آل الشيخ: “لاهلا ولامرحبا….. علم قطر منور في بيتك….. أما أهل قطر يقولون لا هلا ولامرحبا…..لمن شتم بلادنا وقذف في أعراض رموزنا”.

وأضاف: “أربع سنين سب وشتم وقذف في قطر وشعبها.. إذا عندك يا الفردان…راجع ملتك ملتنا تبغض هذا الصنف من البشر لأن المسلم الحق (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان)”.


وتابع مخاطباً آل الشيخ: “النقطه الثانيه…لاتنقل لنا دياثه وزبالة موسم الرياض اللي يستضيفهم عنده تري ما عاد بقي من الدول اللي تحافظ على الهويه والدين….غير…قطر.. احذر منا ….ترانا سيوف من دون دينا وعرضنا وبلادنا… وحل الدياثه أبعدوه عن دارنا”.


وتجدر الإشارة إلى أن تركي آل الشيخ كان قد هاجم قطر وأهلها أيام الأزمة الخليجية ووصفهم بالخونة داعياً لإبادتهم بأبيات جاء فيها: “وإن قطعناكم حلال قطعكم تعطب اليسرى وتقطعها اليمين”.


وكانت قد شهدت العلاقات السعودية القطرية أزمة كبرى عام 2017، بعد أن فرضت الرياض وأبوظبي والقاهرة والمنامة حصارا جائرا على الدوحة استمر حتى عام 2021.

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