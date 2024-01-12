تواجد تركي آل الشيخ في قطر يفجر موجة جدل.. ما القصة؟ (شاهد)

وطن – هاجم قطريون في منصات التواصل رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، وأكدوا عدم ترحيبهم بقدومه إلى بلادهم بعد سبه وشتمه الدوحة وأهلها والطعن في أعراضها طوال سنوات حصار قطر وقبل المصالحة.

ونشرت حسابات بإكس لقطات لتركي آل الشيخ أثناء زيارته لجزيرة المها في قطر، وهو ما كشف عن تواجده في الدولة الخليجية وأثار تعليقات وتغريدات تدعو لطرده وتؤكد أنه غير مرحب به.

السربوت #تركي_آل_الشيخ في قطر حقا الحياء ممسوحه من هذه العائلة النجسة اين علم قطر pic.twitter.com/Fngvt6EXzI — ابو راشد الحجازي عضو مؤسس مجلس احرار الحرمين (@AbuRashid90) January 12, 2024



وأكد حساب باسم “سيدة قطر” في تعليقها على الزيارة وعلى صورة كتب عليها: “منور الدوحة بو ناصر”: “منور عند المرتزقة.. أما عندنا الحمد لله.. إن الجاثوم اللي برك على أوض قطر .. ذلف”.

لاهلا ولامرحبا…..#علم_قطر

منور في بيتك…..👋🏼

اما اهل قطر يقولون لا هلا ولامرحبا…..لمن شتم بلادنا وقذف فيي اعراض رموزنا….

اربع سنين سب وشتم وقذف في قطر وشعبها

إذا عندك #ياالفردان…راجع ملتك

ملتنا تبغض هذا الصنف من البشر

لان المسلم الحق (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان…..… pic.twitter.com/I5Rv2wlRFT — 👸🏻Al7anaya…..الحنايا👸🏻 (@al7anaya2022) January 11, 2024



وجدير بالذكر أن تركي آل الشيخ تحول فجأة لمدح قطر وتملق الأمير تميم عقب المصالحة الخليجية وانتهاء الأزمة والحصار.

حتى أنه نشر في أكتوبر من العام 2022 قصيدة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يمتدحه فيها.

وكتب آل الشيخ على تويتر وقتها ممتدحا أمير قطر: “دمت والله يا .. تميم بن حمد… والرجال .. بطيبها .. وافعالها… يوصلك شكري .. مدد بلا عدد قلتها صادق .. وقلبي قالها… ياتميم المجد .. لو طال الأمد… شمس عزك .. مايزول إظلالها.. لك مواري الخير .. يا وجه السعد… وديرتك . جعل السعد من فالها”، حسب قوله.

الله عطاك القبول و زاد تأثيرك

من لام قلبي اذا رحب بك و هلاّ من زيارة معالي #تركي_آل_الشيخ لدولة قطر 💚 pic.twitter.com/auI5lDQZx6 — ترنب 🏁 (@TRNP_0) January 12, 2024

قطريون يهاجمون تركي آل الشيخ

وكتب حساب “الحنايا” تعليقاً على زيارة تركي آل الشيخ: “لاهلا ولامرحبا….. علم قطر منور في بيتك….. أما أهل قطر يقولون لا هلا ولامرحبا…..لمن شتم بلادنا وقذف في أعراض رموزنا”.

وأضاف: “أربع سنين سب وشتم وقذف في قطر وشعبها.. إذا عندك يا الفردان…راجع ملتك ملتنا تبغض هذا الصنف من البشر لأن المسلم الحق (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان)”.

معالي المستشار تركي آل الشيخ من زيارته لجزيرة المها في الدوحة 🇸🇦🇶🇦❤️ pic.twitter.com/4ybc0PSuxa — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 11, 2024



وتابع مخاطباً آل الشيخ: “النقطه الثانيه…لاتنقل لنا دياثه وزبالة موسم الرياض اللي يستضيفهم عنده تري ما عاد بقي من الدول اللي تحافظ على الهويه والدين….غير…قطر.. احذر منا ….ترانا سيوف من دون دينا وعرضنا وبلادنا… وحل الدياثه أبعدوه عن دارنا”.



وتجدر الإشارة إلى أن تركي آل الشيخ كان قد هاجم قطر وأهلها أيام الأزمة الخليجية ووصفهم بالخونة داعياً لإبادتهم بأبيات جاء فيها: “وإن قطعناكم حلال قطعكم تعطب اليسرى وتقطعها اليمين”.

الحلو في الموضوع ان بعد علم قطر .. جا قطر طرق على خشمه يتودد حق عمامه .. غير مرحب فيك #تركي_آل_الشيخ https://t.co/IRxM6aSpQa — الشرطية الحسناء 🇶🇦 (@RebelEyes5) January 12, 2024



وكانت قد شهدت العلاقات السعودية القطرية أزمة كبرى عام 2017، بعد أن فرضت الرياض وأبوظبي والقاهرة والمنامة حصارا جائرا على الدوحة استمر حتى عام 2021.