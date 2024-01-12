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تصريحات أردوغان.. أول تعليق رسمي تركي عن الهجمات الأمريكية على اليمن

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلق على الهجمات الأمريكية البريطانية المشتركة على اليمن

وطن – علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الهجمات الأمريكية البريطانية المشتركة على اليمن في أول موقف رسمي تركي إزاء تلك التطورات.

وأقدم الجيش الأمريكي والبريطاني وفي إطار دعمه للحرب الإسرائيلية الوحشية ضد غزة على شن عدوان ضد أراضي الجمهورية اليمنية بـ73 غارة، استهدفت العاصمةَ صنعاء ومحافظاتِ الحديدة وتعز وحجةَ وصعدة فجر الجمعة 12 كانون الثاني/يناير 2024.

ووصف الرئيس أردوغان في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب صلاة الجمعة في إسطنبول الهجمات الأمريكية والبريطانية المشتركة على اليمن بأنها “تمثل استخداماً غير متكافئ للقوة” حسبما نقلته وكالة الأناضول.

أردوغان يشبه قصف اليمن بقصف غزة

وشبه أردوغان تلك الجرائم بما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة قائلاً: “كل هذه الأعمال تمثل استخدامًا غير متكافئ للقوة، وإسرائيل أيضًا تستخدم مثل هذه القوة غير المتكافئة في فلسطين”.

وأدت الغارات إلى “مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين” وفق بيان لجماعة الحوثي التي تعهدت بالرد وعقاب من وصفته: “العدو الأمريكي والبريطاني”.

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وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قد أكد أن بلاده ستواصل القيام بواجبها الإنساني تجاه مصابي قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبتغريدة له على منصة إكس ذكر قوجة: “نتمنى الشفاء العاجل لمرضانا في هذه الليلة المباركة (ليلة الرغائب). وسوف تستمر جهودنا من أجل غزة التي انهار نظامها الصحي”.

ووصلت الخميس 11 كانون الثاني/يناير 2024 إلى العاصمة أنقرة، طائرتان عسكريتان تركيتان تتتبعان لوزارة الدفاع تقلان 85 مريضا أصيبوا في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة و106 مرافقا، لتلقي العلاج وفق ما نقله موقع يني شفق التركي.

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