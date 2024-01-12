الرئيسية » رياضة » بعد مناشدة والدها بالتدخل لعلاجها.. استشهاد نغم أبو سمرة لاعبة الكاراتيه الفلسطينية في غزة (فيديو)

بعد مناشدة والدها بالتدخل لعلاجها.. استشهاد نغم أبو سمرة لاعبة الكاراتيه الفلسطينية في غزة (فيديو)

بقلم
بطلة الكاراتيه نغم أبو سمرة

وطن- أعلنت اللجنة الأولمبية الفلسطينية، ارتقاء اللاعبة نغم أبو سمرة بطلة الكاراتيه الفلسطينية، متأثرة بجراحها أثناء نقلها من قطاع غزة إلى مصر للعلاج بالخارج لخطورة وضعها الصحي وبتر قدمها ، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلتها خلال الحرب المتواصلة على القطاع لليوم ال98.

وأكدت اللجنة الأولمبية الفلسطينية عبر حسابها على منصة الفيس بوك، بارتقاء لاعبة الكاراتيه الفلسطينية أبو سمرة، بعد مناشدة والدها قبل شهر من الآن بسرعة التدخل لعلاج ابنته بالخارج.

استشهاد نغم أبو سمرة بطلة الكاراتيه الفلسطينية

وكانت قد أصيبت بطلة رياضة الكاراتيه الفلسطينية نغم أبو سمرة، في استهداف الاحتلال لمنزل عائلتها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وبترت قدمها اليسرى.

وناشد والد لاعبة الكاراتيه الفلسطينية أبو سمرة، في مقطع تداوله النشطاء الفلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، الاتحاد الرياضية في العالم والمهتمين بسرعة التدخل لعلاج ابنته، بسبب خطورة وضعها الصحي ومكثوها داخل مركز العناية المركزة بعد بتر قدمها، نتيجة قصف منزل عائلتها وسط قطاع غزة.

اقرأ أيضاً: 
حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة

وارتقى المئات من نجوم الرياضة الفلسطينية في مختلف الرياضات المختلفة، خلال حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، لعل أبرزهم المدرب هاني المصدر المدير الفني للمنتخب الأولمبي الفلسطيني لكرة القدم.

بطلة الكاراتيه نغم أبو سمرة
الشهيدة نغم أبو سمرة لاعبة الكاراتيه الفلسطينية

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر بشعة بحق المدنيين الأبرياء في غزة، من خلال قصف الأحياء السكنية والمنازل والمساجد والكنائس والمشافي على رؤوس سكانيها دون سابق إنذار، في ظل الصمت والتأييد الدولي والتخاذل والتواطؤ العربي على ما يحدث في فلسطين.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد بلغت لأكثر من 23 ألف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، وأصيب نحو 60 ألف شخص آخرين بجراح مختلفة، منذ بدء الحرب في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي وحتى هذه اللحظة.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام

قد يعجبك أيضاً

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار والقنوات المفتوحة الناقلة

سلطان عمان برفقة ولي العهد ذي يزن بن هيثم على متن يخت سلطاني فاخر

لقطة عفوية للسلطان هيثم بن طارق مع ابنه في وسط البحر (شاهد)

إعلام إسرائيل يتغنى بدحلان ويدعمه رئيسا للسلطة الفلسطينية

“الشخص المناسب”.. إعلام إسرائيل يتغنى بدحلان ويدعمه رئيسا للسلطة

صحيفة روسية تتهم السعودية بالتسبب في انهيار أسعار النفط العالمية

صحيفة روسية تتهم السعودية بالتسبب في انهيار أسعار النفط العالمية

شبح في غابة هاواي

صورة مخيفة ومحيّرة .. شبح يظهر لسيدة خلال ركضها في غابة! (شاهد)

حفل افتتاح كأس آسيا 2024 قطر

فلسطين الجريحة حاضرة بقوة في افتتاح كأس آسيا 2024 قطر (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior