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بث مباشر افتتاح كأس آسيا 2024 .. مباراة قطر ضد لبنان شاهد

بقلم
بث مباشر افتتاح كأس آسيا 2024

وطن- يترقب عشاق كرة المستطيل الأخضر في كل مكان، افتتاح كأس آسيا 2024، الجمعة، على ملعب ( استاد لوسيل) في العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتسع لنحو 88 ألف متفرج.

وستنطلق مراسم افتتاح بطولة كأس آسيا 2024 قطر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر ودول الخليج العربي.

بث مباشر افتتاح كأس آسيا 2024

وستكون بتوقيت دولة فلسطين ومصر ولبنان وسوريا والأردن عند الساعة السادسة مساءً، بينما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون مراسم افتتاح البطولة الآسيوية في تمام الساعة السابعة مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً.

مباراة قطر ولبنان
مباراة قطر ولبنان في افتتاح كأس آسيا 2024
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كما وستنقل مراسم افتتاح بطولة كأس آسيا 2024 قطر، بنسختها ال18، على شبكة قنوات (بي إن سبورتس) الرياضية القطرية، وكذلك قنوات الكأس القطرية وقنوات عربية وخليجية وأجنبية أخرى.

رابط بث مباشر افتتاح كأس آسيا 2024 قطر

مباراة قطر ضد لبنان في افتتاح كأس آسيا 2024 شاهد

مباراة قطر ضد لبنان في افتتاح كأس آسيا 2024

وستكون أولى مواجهات منافسات دور مجموعات كأس آسيا 2024، بين صاحب الأرض ومستضيف البطولة قطر ضد نظيره الشقيق لبنان، على ملعب (استاد لوسيل)، الذي استضافة افتتاح وختام نسخة مونديال كأس العالم قطر 2022.

ملعب استاد لوسيل
ملعب لوسيل قبيل افتتاح كأس آسيا 2024

وكان منتخب قطر العنابي قد تُوج بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس آسيا 2019، التي أقيمت آنذاك في دولة الإمارات.

يذكر بأن العاصمة القطرية الدوحة تستضيف النسخة ال18 من بطولة كأس آسيا 2024، بعد نجاحها في تنظيم مونديال كأس العالم 2022، خلال الفترة ما بين 12/1 وحتى 10/2 المقبلين من العام الجاري.

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