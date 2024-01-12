إعلامي بريطاني يتحدى إدارة القناة التي يعمل بها وينتصر لغزة على الهواء

وطن – اختزل الإعلامي والصحفي البريطاني “مهدي حسن” الذي كان يعمل في قناة “MSNBC” الأمريكية، واقع حال غزة في دقيقة واحدة قبل استقالته من قناته احتجاجاً على انحيازها للكيان الإسرائيلي وتبنيها لرؤية أحادية الجانب.

وقال “حسن” في مقطع فيديو متداول إن السلطات الصحية في غزة التي تسيطر عليها حماس، تقول إن نحو 23 ألف شخص “قتلوا” منذ السابع من أكتوبر الماضي وتقول إن 70% منهم نساء وأطفال.

كيف عبر صحفي عن واقع غزة في 60 ثانية قبل استقالته من قناة غربية؟ pic.twitter.com/artnJmb7hn — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 11, 2024

تحدى إدارة القناة التي يعمل بها وانتصر لغزة

وتابع الإعلامي والصحفي البريطاني ـ الأمريكي أنه مقارنة بمناطق النزاع سنوياً منذ عام 2019 وفقاً لوكالة “أسوشيتدبرس” فقد قتل عدد من المدنيين خلال 3 أشهر على يد إسرائيل أكثر مما قتلته قوات التحالف الأمريكية في العراق وسوريا خلال حملة القصف التي استمرت 3 سنوات ضد تنظيم الدولة.

وفي أواخر نوفمبر الماضي وبعد مناظرته القوية مع مسؤول إسرائيلي ومواقفه الداعمة لفلسطين، قامت شبكة MSNBC الأمريكية بإلغاء برنامج مهدي حسن في مشهد يوضح انهيار مبادئ الدول الغربية التي تتبنى الحريات بسبب سيطرة اللوبيات الإسرائيلية على وسائل الإعلام ومراكز صناعة القرار.

فيما ذكرت تقارير أخرى أن “حسن” هو من تقدم باستقالته من القناة اعتراضا على ترويجها لأكاذيب الاحتلال ودعم جرائمه وتأييدها.

ووفقاً للجنة حماية الصحفيين فإن حرب غزة هي “الصراع” الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للصحفيين وفقاً للأمين العام للأمم المتحدة وبالنسبة لموظفي الأمم المتحدة. فقد تم تهجير 85% من سكان غزة البالغ عددهم 2،3 مليون نسمة من منازلهم.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي فإن 4 إلى 5 أشخاص على الأرض يعيشون في مجاعة.

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تدمير 70 % من منازل غزة

وبالنسبة للتدمير المادي وجد تقرير في صحيفة “وول ستريت جورنال” أن ما يقرب من 70% من منازل غزة البالغ عددها 400 ألف منزل قد تضررت أو دمرت.

وتابع الصحفي والمذيع مهدي حسن أن معظم المستشفيات البالغ عددها 36 مستشفى تم إغلاقها.

واستشهد بما قاله خبير الدفاع “روبرت بات ” لوكالة “اسوشيتدبرس” بأن الحلفاء في الحرب العالمية الثانية دمروا نحو 10% من جميع المباني في جميع أنحاء ألمانيا في السنوات الثلاث بين عامي 1942و1945، مقارنة بأكثر من 33% من جميع المباني التي دمرتها اسرائيل في جميع أنحاء غزة في أقل من 3 شهور.

وبحسب بات فإن العدوان على غزة يصنف على أنه من أشد حملات العقاب المدنية في التاريخ.

جدير بالذكر أن مهدي حسن ‏هو صحفي وإعلامي وكاتب سياسي بريطاني ـ أمريكي. ولد في سنة 1979 وهو مسلم من أصل هندي.