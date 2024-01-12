أنباء عن غلق المجال الجوي العماني أمام الطائرات العسكرية المتجهة لليمن.. وبيان رسمي للخارجية

وطن – تزامنًا مع الغارات الأمريكية والبريطانية على اليمن، تردّدت أنباء عن إقدام سلطنة عمان على غلق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية المتجهة لليمن.

وقالت الأنباء المتداولة، إنَّ سلطنة عمان أغلقت أجواءها الجوية أمام أي طائرات عسكرية تتجه إلى اليمن.

خبر عاجل ⚠️: أعلنت مصادر امريكية ان #سلطنة_عُمان اغلقت أجوائها الجوية امام اى طائرات عسكرية تتجه إلى اليمن .

موقف مشرف كالعادة لسلطنة عمان . pic.twitter.com/XJUTONAqqh — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) January 11, 2024

ولم يتسنَ لـ”وطن” التأكُّد من صحة أو دقة هذه المعلومة.

بيان الخارجية العمانية عن “قصف اليمن”

وكانت وزارة الخارجية العمانية، قد أفادت بأنها تتابع وبقلق بالغ تطورات القصف الأمريكي البريطاني الذي طال عدة مدن في الجمهورية اليمنية.

وقال بيان للخارجية العمانية: “لا يمكننا إلا أن نستنكر اللجوء لهذا العمل العسكري من قبل دول صديقة، بينما تتمادى إسرائيل في قصفها وحربها الغاشمة وحصارها لقطاع غزة دون حساب أو عقاب”.

وأكدت الوزارة، أن سلطنة عُمان حذرت مراراً من توسع دائرة الصراع والمواجهة في المنطقة نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة عمليات القتل والتنكيل والتدمير والتجويع بحق المدنيين والسكان في قطاع غزة.

وجددت وزارة الخارجية موقف سلطنة عُمان الداعي إلى السلام العادل والشامل وذلك تحقيقاً لأمن واستقرار المنطقة وانتعاش النمو والإزدهار للجميع، مناشدةً جميع الأطراف لوقف التصعيد والعمليات العسكرية والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للأزمة.

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قلق كويتي من الهجمات على اليمن

خليجيًّا أيضًا، أكّدت وزارة الخارجية الكويتية أن البلاد تتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر، إثر الهجمات التي شنّت فجر الجمعة واستهدفت عدة مواقع في اليمن.

وشدّدت في بيان، على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة في كافة الممرات المائية والتي تعتبر عنصرا أساسيا في الأمن والسلم الدوليين لتؤكد على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري وتغليب صوت العقل، درءًا لأي أخطار قد تهدِّد حرية الملاحة في تلك المنطقة والتي تعتمد عليها معظم دول العالم.

تفاصيل الغارات الأمريكية البريطانية

وكان بيان عسكري قد صدر عن جماعة أنصار الله “الحوثيين”، استعرض تفاصيل ونتائج الغارات الأمريكية والبريطانية التي استهدفت عدة مناطق من اليمن.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في البيان: “أقدم العدو الأمريكي البريطاني وفي إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة على شن عدوان غاشم غاشم على الجمهورية اليمنية بـ73 غارة، استهدفت العاصمةَ صنعاء ومحافظاتِ الحديدة وتعز وحجةَ وصعدة”.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُوا۟ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِینَ } صدق الله العظيم أقدمَ العدوُّ الأمريكيُّ… pic.twitter.com/KoLpz5eEDa — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 12, 2024

وأضاف: “أدت الغارات إلى ارتقاء خمسة شهداء وإصابة ستة آخرين من أبناء قواتنا المسلحة”.

تعهد حوثي بالرد

وتابع: “العدو الأمريكي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية على عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني ولن يمر دون رد ودون عقاب”.

وذكر بيان يحيى سريع: “إن القوات المسلحةَ اليمنيةَ لن تتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعًا عن اليمن وسيادته واستقلاله”.

وختم البيان قائلا: “إن هذا العدوان الغاشم لن يثني اليمن عن موقفه الداعم والمساند لمظلومية الشعب الفلسطيني، والقوات المسلحةُ اليمنيةُ تؤكد استمرارها في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر”.