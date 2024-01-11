مُترجم.. المقطع الأهم في مرافعة عديلة هاشم والذي أثار جنون إسرائيل (فيديو)

وطن – تداول متابعو وسائل التواصل فيديو للمحامية المسلمة عديلة هاشم، الذي تصدرت فيه الأضواء بحدث تاريخي أثناء مرافعتها ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، حيث اختارتها جنوب أفريقيا للترافع عن القضية التي تتهم بها الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وأظهر الفيديو المحامية عديلة هاشم في أول جلسة أمام قضاة المحكمة الـ15 وقالت فيها إن جنوب أفريقيا تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك المادة الثانية من الاتفاقية، من خلال أفعال تظهر نمطاً منظماً من السلوك يمكن من خلاله استنتاج الإبادة الجماعية”.

المقطع الأهم في المرافعة التاريخية التي قدمتها عديلة هاشم، المحامية الجنوب أفريقية في محكمة العدل الدولية اليوم، هدوء ورصانة ومنطق مثبت بالحجج والوقائع…! pic.twitter.com/Oo9LsdCC8S — Ali Abo Rezeg (@ARezeg) January 11, 2024

وأضافت عديلة هاشم في مرافعتها أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للإبادة بالأسلحة وقنابل الاحتلال من الجو والبر والبحر، ومعرضون لخطر الموت المباشر بسبب المجاعة والمرض”.

شاهد كلمة عديلة هاشم التاريخية

وسلطت المحامية عديلة هاشم الضوء على تدمير الاحتلال الإسرائيلي للمدن الفلسطينية مشيرة إلى محدودية المساعدات المسموح بدخولها، واستحالة توزيع المساعدات مع سقوط القنابل ما يجعل الحياة مستحيلة”.

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وأكملت بأن إسرائيل فرضت أيضًا عمدًا اعتبارات على غزة تهدف إلى التدمير الجسدي للشعب وأن على المحكمة النظر في خروقات الاحتلال لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية”.

#عديلة_هاشم ممثلة جنوب إفريقيا القانونية تستعرض جرائم الاحتـلال في غزة أثناء جلسة المحاكمة في لاهاي#جنوب_افريقيا #غزه_تقاوم pic.twitter.com/mKhkqA9s0k — سالم ربيح (@SalemRopp) January 11, 2024



وتابعت عديلة هاشم في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية: “الوضع بلغ حدا بات فيه خبراء يتوقعون أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض وإسرائيل تدفعت السكان في غزة إلى حافة المجاعة”.

ورأت المحامية في مرافعتها التاريخية أن أمام محكمة العدل الدولية ميزة الأدلّة التي تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية، والتي تُظهر بلا شك نمطًا من السلوك والنوايا التي تبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة”.

المحامية الدولية عديلة هاشم، ممثلة #جنوب_إفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل: “القذائف التي تزن 2000 رطلا تعتبر من أكبر القنابل وأكثرها تدميرا تلقى من طائرات قاتلة فتاكة من قبل واحد من أكثر جيوش العالم تمويلا.. يعلم كم مدنيا ستقتل كل قنبلة يلقيها تحديدا”#محكمة_العدل_الدولية pic.twitter.com/45AkSl7DTb — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) January 11, 2024

جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية بتحمل المسؤولية

ودعت محامية جنوب أفريقيا عديلة هاشم محكمة العدل الدولية إلى أن “تدرك تمامًا حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة”.

كما كررت بأن الاحتلال الإسرائيلي “يقدم ويستمر في الإقدام على أعمال إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة”.

وتطالب جنوب أفريقيا بوقف عاجل للهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الوحشي على القطاع الفلسطيني المحاصر، وتؤكد أن هدفه تدمير الحياة في غزة وإبادة أهلها.

وفي الدعوى التي يقودها الزعيم الأفريقي سيريل رامافوزا، تدين جنوب أفريقيا حملة القصف الإسرائيلية المتواصلة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 23 ألف شخص في قطاع غزة وفقاً لبيانات السلطات الصحية في غزة.