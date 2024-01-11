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مسلمة.. من هي عديلة هاشم محامية جنوب أفريقيا صاحبة المرافعة التاريخية ضد إسرائيل؟

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عديلة هاشم المحامية المسلمة الممثلة لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل وفضحت جرائمها بغزة

وطن – ما إن رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خلال حربها على غزة، حتى توجهت الأنظار إلى المسلمة الوحيدة في فريق المرافعة ونصيرة غزة في محكمة لاهاي وهي الدكتورة والحقوقية: عديلة هاشم، أو عادلة هاشم من ديربان، جنوب أفريقيا.

وعديلة هاشم هي محامية جنوب أفريقية مشهورة، معروفة بمساهماتها الكبيرة في حقوق الدستور وإصلاحات العدالة الاجتماعية.

المحامية الدكتورة عديلة هاشم قانونية وحقوقية مسلمة

وُلِدت عديلة عام 1965 في مدينة دربن، بمقاطعة ناتال. وفي أواخر عام 1980 فازت بزمالة فرانكلن توماس لدراسة ماجستير الحقوق من جامعة درو في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم حصلت على ماجستير القانون من جامعة سانت لويس.

وفازت بمنحة لدراسة دكتوراه القانون في جامعة نوتردام في الولايات المتحدة، وقد حصلت على الدكتوراه في عام 2006.وهي عضو في نقابة محامين جوهانسبرغ منذ يونيو 2003.

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تُمارس عديلة هاشم مهنة المحاماة منذ عقدين من الزمن كما تعمل قاضيًا بالإنابة، وتشمل مجالات ممارستها المفضلة القانون الدستوري والقانون الإداري والصحة والمنافسة.

وقد مثلت عديلة هاشم أمام أقسام مختلفة من المحكمة العليا والمحكمة الدستورية الجنوب أفريقية.

تفاعل النشطاء مع المحامية عديلة هاشم
تفاعل النشطاء مع المحامية عديلة هاشم

ووفق نشطاء شاركت عادلة هاشم في تأسيس مركز القانون غير الربحي “القسم 27” في عام 2010، حيث تركز على التقاضي في المصلحة العامة، خاصةً في المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم للمجتمعات المهمشة.


ولعبت عديلة هاشم دورًا محوريًا في العديد من الدعاوى القضائية عالية الشهرة، بما في ذلك مأساة “لايف إسيديميني”، الذي مات فيها 140 شخصًا.

“افتحوا شارع الشهداء”

في عام 2014، انضمت عديلة إلى وفد منظمة “افتحوا شارع الشهداء” من جنوب أفريقيا، التي تعارض الاستيطان، في رحلة إلى إسرائيل بهدف الوصول إلى مدينة الخليل.

وكانت هذه الرحلة جزءاً من المشاركة في الاحتجاج الدولي السنوي الخامس تحت شعار “افتحوا شارع الشهداء”، وهو الشارع الذي تقيد فيه سلطات الاحتلال الحركة ويقتصر السماح بالمرور فيه على المستوطنين الإسرائيليين في مستوطنتي كريات أربع وأڤراهام أڤينو.

تفاعل النشطاء مع المحامية عديلة هاشم
تفاعل النشطاء مع المحامية عديلة هاشم

في الفترة 2023-2024، عُينت عضواً في الفريق القانوني لجنوب أفريقيا الذي يناقش دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية في حربها على غزة.

تدمير حياة الفلسطينيين

وفي مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية قالت المحامية البارزة في جنوب أفريقيا عديلة هاشم، إن حملة القصف الإسرائيلية تهدف إلى “تدمير حياة الفلسطينيين” ودفعت الفلسطينيين “إلى حافة المجاعة”.


وقالت: “لا يتم الإعلان عن عمليات الإبادة الجماعية مسبقًا أبدًا، لكن هذه المحكمة تستفيد من الأدلة التي تم الحصول عليها على مدى 13 أسبوعًا الماضية والتي تظهر بشكل لا يقبل الجدل نمطًا من السلوك والنوايا ذات الصلة التي تبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة جماعية”.

وباعتبارها دولة موقعة على المعاهدة، تستطيع جنوب أفريقيا أن تلجأ إلى إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تحكم في النزاعات بين الدول والتي توصف في كثير من الأحيان باسم “المحكمة العالمية”.

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