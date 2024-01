مركز حقوقي يحذر من المحاكمة الجديدة لمعتقلي الرأي في سجون أبوظبي

وطن – حذر مركز “الخليج لحقوق الإنسان” من المحاكمة الجديدة، للسلطات الإماراتية، بحق معتقلي الرأي والذين انتهت محكومياتهم، حيث يجري إعادة محاكتهم بذات التهم تمهيداً لإصدار أحكام إعدام وسجن بالمؤبد في حقهم.

المركز قال في تغريدة له على حسابه بمنصة إكس: “تتم محاكمة 84 شخصاً في قضية جديدة قد تؤدي إلى السجن المؤبد أو عقوبة الإعدام (وليس 87 كما ورد سابقاً)”.

وأعرب مركز “الخليج لحقوق الإنسان” عن أمله في الاستمرار في اتخاذ الإجراءات للمساعدة في إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، بما في ذلك معتقل الرأي البارز أحمد منصور.

#UAE Urgent Action Update: 84 people are on trial in new case that could lead to life imprisonment or death penalty (not 87 as previously reported.) Please continue to take action to help free human rights defenders including @Ahmed_Mansoor #FreeAhmed https://t.co/zz3vw9B7Yb https://t.co/kTpZqg8jA1

— GC4HR (@GulfCentre4HR) January 9, 2024