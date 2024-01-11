الرئيسية » حياتنا » مجوهرات زوجة سلطان عُمان النادرة تلفت الأنظار في أحدث ظهور (شاهد)

مجوهرات زوجة سلطان عُمان النادرة تلفت الأنظار في أحدث ظهور (شاهد)

بقلم
مجوهرات زوجة سلطان عُمان عهد البوسعيدية النادرة تلفت الأنظار في أحدث ظهور

وطن – تصدرت لقطة جديدة لزوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، عهد بنت عبد الله البوسعيدية، منصات التواصل في أحدث ظهور لها حين ظهرت بالزي التقليدي فيما لفتت مجوهراتها النادرة الأنظار.

ونشر حساب “Royal Oman Family” الذي يوثق نشاطات الأسرة المالكة في سلطنة عُمان، لقطة لزوجة السلطان هيثم التي تلقب بـ”السيدة الجليلة” وظهرت فيه بالزي التقليدي العماني مع مجوهرات مميزة لافتة للأنظار في يديها وأذنيها.


وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع الظهور الجديد خاصة وأن السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية اعتادت إحياء التراث العماني التقليدي المعاصر.

ما يعكس ديمومة وأصالة التقاليد واستدامة الهوية العُمانية وفق المتابعين.

تفاعل واسع مع ظهور السيدة الجليلة

وكتب سلطان على تلك الإطلالة: “تعكس جلال الروح وأصالة الحضور. حفظها الله وأبقاها منارة تلهمنا العزم والسمو”.

فيما علق سليم: “حفظ الله السيدة الجليلة وحفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم”.

حساب باسم "سلطان" يعلق على ظهور السيدة الجليلة
حساب باسم “سلطان” يعلق على ظهور السيدة الجليلة

كما غرد أحمد معلقاً على الظهور الجديد للسيدة الأولى في عمان: “ما شاء الله تبارك الرحمن الرحيم فخامة.. هذا شكلة لبس صوري مطور”.

حساب باسم "احمد" يعلق على ظهور السيدة الجليلة
حساب باسم “احمد” يعلق على ظهور السيدة الجليلة

مجوهرات زوجة سلطان عمان

وكانت السيدة الجليلة زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق تظهر في إطلالات سابقة مرتيدة مجموعة “شمس ألور” التي تكرم الحرفة القديمة في صناعة المجوهرات. وقد قام المصممون بجعلها شكل دائرة ذهبية من عيار ١٨ قيراط مرصعة بالألماس.

وتتدلى من تلك المجوهرات سلاسل قصيرة تنتهي بحبات من اللؤلؤ الطبيعي النادر لتكون تحفة فنية بامتياز، يرفع من مكانة مجلية تشرفها في الظهور في هذه الإطلالة البهية.

حساب باسم "نوف" يعلق على ظهور السيدة الجليلة
حساب باسم “نوف” يعلق على ظهور السيدة الجليلة

يذكر أن إطلالة السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، تتزامن مع الذكرى الرابعة لتولي زوجها السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم كمرحلة مفصلية هامة من تاريخ عمان الحديث، خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

قد يعجبك أيضاً

مجوهرات زوجة سلطان عُمان عهد البوسعيدية النادرة تلفت الأنظار في أحدث ظهور

مجوهرات زوجة سلطان عُمان النادرة تلفت الأنظار في أحدث ظهور (شاهد)

سيريل رامافوزا الرجل الذي سيذكره التاريخ بأنه انتصر لغزة حين باعها حكام العرب

سيريل رامافوزا.. من هو الرجل الذي سيذكره التاريخ بأنه انتصر لغزة حين باعها حكام العرب؟

رجوة آل سيف تلفت الأنظار بإطلالة جديدة رفقة ولي العهد الأردني

رجوة آل سيف تلفت الأنظار بإطلالة جديدة رفقة ولي العهد الأردني

المجلس الأعلى للأمن في الجزائر برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون أبدى أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر من الإمارات

هل الإمارات هي المقصودة بحديث تبون وجنرالاته في اجتماع المجلس الأعلى للأمن؟

عديلة هاشم المحامية المسلمة الممثلة لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل وفضحت جرائمها بغزة

مسلمة.. من هي عديلة هاشم محامية جنوب أفريقيا صاحبة المرافعة التاريخية ضد إسرائيل؟

جورجينا رودريغز في دبي

جورجينا رودريغز في دبي مع رونالدو بصور وفيديوهات مثيرة (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior