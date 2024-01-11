مجوهرات زوجة سلطان عُمان النادرة تلفت الأنظار في أحدث ظهور (شاهد)

وطن – تصدرت لقطة جديدة لزوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، عهد بنت عبد الله البوسعيدية، منصات التواصل في أحدث ظهور لها حين ظهرت بالزي التقليدي فيما لفتت مجوهراتها النادرة الأنظار.

ونشر حساب “Royal Oman Family” الذي يوثق نشاطات الأسرة المالكة في سلطنة عُمان، لقطة لزوجة السلطان هيثم التي تلقب بـ”السيدة الجليلة” وظهرت فيه بالزي التقليدي العماني مع مجوهرات مميزة لافتة للأنظار في يديها وأذنيها.

صورة حديثة لـ #السيدة_الجليلة حفظها الله ورعاها pic.twitter.com/vrl2pob80v — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) January 11, 2024



وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع الظهور الجديد خاصة وأن السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية اعتادت إحياء التراث العماني التقليدي المعاصر.

ما يعكس ديمومة وأصالة التقاليد واستدامة الهوية العُمانية وفق المتابعين.

تفاعل واسع مع ظهور السيدة الجليلة

وكتب سلطان على تلك الإطلالة: “تعكس جلال الروح وأصالة الحضور. حفظها الله وأبقاها منارة تلهمنا العزم والسمو”.

فيما علق سليم: “حفظ الله السيدة الجليلة وحفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم”.

كما غرد أحمد معلقاً على الظهور الجديد للسيدة الأولى في عمان: “ما شاء الله تبارك الرحمن الرحيم فخامة.. هذا شكلة لبس صوري مطور”.

مجوهرات زوجة سلطان عمان

وكانت السيدة الجليلة زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق تظهر في إطلالات سابقة مرتيدة مجموعة “شمس ألور” التي تكرم الحرفة القديمة في صناعة المجوهرات. وقد قام المصممون بجعلها شكل دائرة ذهبية من عيار ١٨ قيراط مرصعة بالألماس.

وتتدلى من تلك المجوهرات سلاسل قصيرة تنتهي بحبات من اللؤلؤ الطبيعي النادر لتكون تحفة فنية بامتياز، يرفع من مكانة مجلية تشرفها في الظهور في هذه الإطلالة البهية.

يذكر أن إطلالة السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، تتزامن مع الذكرى الرابعة لتولي زوجها السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم كمرحلة مفصلية هامة من تاريخ عمان الحديث، خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.