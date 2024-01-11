ما قصة شقيقة شيرين عبدالوهاب التي زعمت تخلي والدتها عنها وأشعلت ضجة؟! (فيديو)

وطن – ظهرت فتاة بفيديو على “تيك توك” تزعم أنها شقيقة شيرين عبدالوهاب من الأم، وأنها تخلّت عنها، بالتزامن والإدعاءات عن أنّ الفنانة المصرية دخلت في علاقة غرامية بعد طلاقها من حسام حبيب، مع خطيب الفنانة المصرية ميرهان حسين.

القصة بدأت بانتشار مقطع فيديو تظهر فيه فتاة، تدعي أنها شقيقة شيرين عبد الوهاب، وتحدثت بكلام أثار جدلاً بسبب الظلم الذي وقع عليها كما ادّعت.

واتهمت والدتها بأنها تخلت عنها ولم تعترف بها، وفضلت العيش مع اختها لأنها غنية، مشيرةً إلى أنّها تمتلك صوتاً غنائياً، لكنّ شقيقتها منعتها كي لا تتفوق عليها وتنافسها. حسب زعمها

وأضافت أنها عملت في البيوت كـ”خدامة”، مدعيةً أنها قابلت زعيم مافيا كندي عرض عليها السفر الى امريكا.

وقالت إنها وافقت على العرض، وخلال رحلة الهجرة غير الشرعية في البحر ، فقدت ابنتها الكبيرة التي لم تستحمل مشقة السفر.

وذكرت أن السلطات الأمريكية منعت دخولها مع ابنتيها، فاضطرت لإرجاع إحداهن إلى مصر.

حقيقة شقيقة شيرين عبدالوهاب

وبعد الجدل الكبير الذي تسببت به تلك الفتاة، خرج محمد عبد الوهاب شقيق شيرين عبد الوهاب عن صمته، وكذب تلك الفتاة، وكشف عن تقديمه بلاغا رسميا ضدها بسبب كلامها الكاذب عن شقيقته، وذلك من خلال حسابه على “فيس بوك”.

ويبدو إن إعلان شقيق شيرين أن العائلة بصدد رفع دعوى قضائية ضد الفتاة، أصابها بالخوف ودفعها للاعتراف بحقيقة ادعاءاتها.

وكتبت الفتاة في منشور لها على فيس بوك”: “إحنا شعب بطبيعتنا بيحب الهزار، لكن أنا ما شهرتش بشيرين عبد الوهاب خالص، اللي شهر بيها كل واحد شاف وشارك الفيديو من قبل ما يتأكد من صحته، يا شيرين حقك عليا أنا كنت بهزر والناس اللي خدته بجد عايزين يعملوا قلق، وبعد ما نزلت الفيديو لقيته عامل ضجة كبيرة”.

شيرين عبدالوهاب وخطيب ميرهان حسين

وتعقيباً على المزاعم التي انتشرت قبل أيام، عن علاقة غرامية بين شيرين عبدالوهاب وخطيب الفنانة ميرهان حسين، نشر حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين بيانًا بالخصوص.

وجاء في البيان: “تتابع الفنانة شيرين عبدالوهاب ما تتداوله أخبار صحفية عن علاقاتها بأصدقائها، من داخل الوسط الفني وخارجه، وتحذر من الزج باسمها أو باسم أي من أصدقائها في أخبار كاذبة بقصد حصد مشاهدات إعلامية ومتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف البيان: “تتوعد الفنانة كل من يخوض في سيرتها بغرض الإساءة إليها وشغلها عن متابعة مسيرتها الفنية بالجديد في مجال الغناء، وقد كلفت الفنانة مستشارها القانوني بملاحقة ادعياء الشهرة بما هو مناسب من إجراءات حازمة لكف يدهم عما يفعلون”.

واختتم البيان: “وتؤكد أن صداقاتها بمنأى عن الشبهات والتأويلات، وأن جمهورها يستحق منها ما تبذله من جهد فائق لطرح أغان جديدة، حيث لا يشغلها حاليًا إلا فنها”.

وفي منتصف ديسمبر 2023، أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” الذي يعرض عبر شاشة “MBC مصر”، خبر انفصال شيرين وحسام حبيب، ناقلا رسالة عن المطربة المصرية.

وأكدت شيرين أن طلاقها من حسام حبيب تم في هدوء وبشكل حضاري.

وجاء الطلاق بعد سلسلة من الشائعات حول وجود خلافات بينهما، ومرور حياتهما بعاصفة من الأزمات.

أدت المشاكل بين شيرين وحسام حبيب إلى انفصالهما في السابق، تحديداً في شهر ديسمبر عام 2021.