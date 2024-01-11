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قيادي حوثي يكشف مخطط الإمارات لدعم إسرائيل.. ما علاقة المسيَّرات المضطوبة بسلطنة عمان؟

بقلم
ضبط طائرات مسيرة في سلطنة عمان

وطن – فضح قيادي بجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، الدور الشيطاني لدولة الإمارات في خدمة الاحتلال الإسرائيلي ردا على هجمات الجماعة اليمنية على السفن الإسرائيلية أو التابعة لإسرائيل بسبب الحرب على غزة.

وقال الأمين العام للمكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين فضل أبو طالب، إنّ الإمارات تقوم، عبر مرتزقتها في اليمن، بترتيبات لاستهداف السفن التجارية غير المتجهة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب في منشور عبر حسابه على “إكس“: “بهدف خلط الأوراق وإعطاء المبررات للأمريكيين لعسكرة البحر الأحمر تقوم الإمارات عبر مرتزقتها في اليمن بترتيبات لاستهداف السفن التجارية التي ليست متجهة إلى الكيان الصهيوني”.

وأضاف: “نقول (للإمارات) إن أسلوبها الحقير مفضوح ومكشوف فعملياتنا في البحرين الأحمر والعربي محددة الأهداف واضحة المعالم”.

ما كشفه القيادي الحوثي تزامن مع إعلان السلطات العمانية، ضبطها شحنة طائرات مسيرة “درون” بمنفذ حفيت، كانت قادمة من الإمارات وفي طريقها إلى اليمن.

وقالت “جمارك عمان” في بيان رسمي عبر حسابها بـ”إكس” أرفقته بفيديو مصور وثق عملية ضبط هذه الطائرات التي كانت في طريقها لليمن: “تمكنت الإدارة العامة للجمارك من ضبط شاحنة بمنفذ (حفيت) محملة بطائرات لاسلكية (الدرون) قادمة بنظام العبور من دولة الإمارات العربية المتحدة متوجهة إلى الجمهورية اليمنية”.

وأضاف البيان: “تمكن مفتشو الجمارك من اكتشاف الشحنات التي كانت مخبأة بطريقة احترافية في أماكن معدة خصيصاً لتهريبها في الشاحنة، وقد باشرت الجهات المعنية التحقيق في القضية وذلك لاستكمال بقية الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم”.

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الإمارات درست الانضمام للتحالف الأمريكي

وكانت الإمارات تدرس مسألة انضمامها إلى التحالف البحري الذي أطلقته الولايات المتحدة في البحر الأحمر “إذا أقرّت واشنطن توجيه ضربة مهمة جداً ضد صنعاء.

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