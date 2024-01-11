سيريل رامافوزا.. من هو الرجل الذي سيذكره التاريخ بأنه انتصر لغزة حين باعها حكام العرب؟

وطن – مع بداية جلسات الاستماع في قضية الجرائم الوحشية الإسرائيلية ضد قطاع غزة أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بدعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا، تدور التساؤلات عن هوية زعيمها الرئيس “سيريل رامافوزا Matamela Cyril Ramaphosa” الذي عبر عن تضامنه مراراً مع القضية الفلسطينية.

وتطالب جنوب أفريقيا بوقف عاجل للهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الوحشي على القطاع الفلسطيني، وتؤكد أن هدفه تدمير الحياة في غزة وإبادة أهلها.

وفي الدعوى التي يقودها الزعيم الأفريقي سيريل رامافوزا، تدين جنوب أفريقيا حملة القصف الإسرائيلية المتواصلة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 23 ألف شخص في قطاع غزة وفقاً لبيانات السلطات الصحية في غزة.

كل عربى حر يشعر بامتنان لرئيس جنوب افريقيا، وموقف بلاده من التضامن مع غزة، ويتمنى لو كان رئيسه، لكن فى بلادنا لا اختيار.#المقاومة_هى_الحل https://t.co/aGLoXRSuwR — Yahia El kazzaz (@KazzazYahia) January 11, 2024

من هو الزعيم الأفريقي رامافوزا؟

والزعيم الأفريقي سيريل رامافوزا Matamela Cyril Ramaphosa الذي اختير عام 2018 رئيساً لدولة جنوب أفريقيا خلفاً للرئيس السابق جاكوب زوما ولد في جوهانسبرغ سنة 1952.

هو سياسي ورجل أعمال ونقابي شغل منصب نائب الرئيس عام 2014 واختير عام 2017 لرئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وهو خريج اختصاص القانون من جامعة جنوب أفريقيا سنة 1981.

رئيس جنوب أفريقيا.. دكر 💪 pic.twitter.com/2eDpHk5g2o — د. سـلـطـان الـحـربـي (@s_alharbi2020) January 11, 2024



كما شغل منصب نائب ورئيس الجمعية الدستورية عقب أول انتخابات ديمقراطية متعددة الأعراق يوم 27 أبريل/نيسان 1994.

وغاب رامافوزا عن السياسة بعد أن فشل في أن يصبح خليفة مانديلا في السلطة ليلتحق بعالم المال والأعمال ويصبح من أغنى رجال الأعمال في جنوب أفريقيا، قبل أن يعود للعمل السياسي سنة 2012.

تصريحات رامافوزا عن غزة

تكررت تصريحات ومواقف رامافوزا الداعمة لفلسطين وغزة بعد تعرضها لحرب وحشية من الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها حين ظهر وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية.

وظهر الزعيم الأفريقي بفيديو نشره على حسابه في منصة (إكس) وقال فيه: “السبيل الرئيسي لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

وأردف: “نتقدم بالتعازي لأهالي الضحايا المدنيين خلال الاشتباكات الأخيرة من الجانبين (قطاع غزة وإسرائيل)”.

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وأكمل بأن “الأمر الإسرائيلي بإجلاء أكثر من مليون شخص من شمال غزة إلى جنوبها من شأنه أن يزيد الأمر سوءاً” مؤكداً “تضامن جنوب إفريقيا مع الشعب الفلسطيني، ودعمها للحل السلمي”.

وتحدث “رامافوزا” عن أن “الحل السلمي للصراع الجاري بين إسرائيل وفلسطين سينعكس إيجابا على الشرق الأوسط بأسره”.

“الرجل الأكثر شهامة وشجاعة من الحكام العرب”

ومن أبرز التغريدات التي امتدحت الزعيم الأفريقي ما كتبه يحيى القزاز: “كل عربى حر يشعر بامتنان لرئيس جنوب افريقيا، وموقف بلاده من التضامن مع غزة، ويتمنى لو كان رئيسه، لكن فى بلادنا لا اختيار”.

كما وصفه حساب صاحب السعادة بأنها “الرجل الأكثر شهامة وشجاعة من الحكام العرب.”

فيما كتب سالم ربيح واصفاً رامافوزا: “زعيمي وقائدي ليس من يحكمني بالنار ويرغمني بالبقى في حضائر الطاعة العمياء بالأصفاد والأغلال ولو كان أخي من امي وأبي”.

زعيمي وقائدي ليس من يحكمني بالنار ويرغمني بالبقى في حضائر الطاعة العمياء بالأصفاد والأغلال ولو كان أخي من امي وأبي زعيمي من يحترم ذاتي وينتصر لمبادئي ويدافع عن حقوقي وكرامة امتي..وإن كان من أقصى الارض لذي رئيس #جنوب_افريقيا زعيمي ويستحق لقب زعيم الإنسانيةبجدارة #إسرائيل_تُحاكَم pic.twitter.com/awsHyzZRq0 — سالم ربيح (@SalemRopp) January 11, 2024



وتابع: “زعيمي من يحترم ذاتي وينتصر لمبادئي ويدافع عن حقوقي وكرامة امتي..وإن كان من أقصى الارض لذي رئيس جنوب_افريقيا زعيمي ويستحق لقب زعيم الإنسانية بجدارة”.

” لن تكتمل حريتنا إلا بتحقيق حرية الشعب الفلسطيني.” رئيس جنوب أفريقيا الأسبق- نيلسون مانديلا – قالها ورحل؛ فخلف من بعده خلف واصل المهمة…#شكرا_جنوب_أفريقيا pic.twitter.com/hhR838aKRu — Idriss C. Ayat 🇳🇪 (@AyatIdrissa) January 10, 2024



واستذكر إدريس شعاراً للرئيس الأسبق نيلسون مانديلا قائلاً إن رامافوزا هو خليفته: “لن تكتمل حريتنا إلا بتحقيق حرية الشعب الفلسطيني.” رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا قالها ورحل؛ فخلف من بعده خلف واصل المهمة”.