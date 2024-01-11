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رجوة آل سيف تلفت الأنظار بإطلالة جديدة رفقة ولي العهد الأردني

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رجوة آل سيف تلفت الأنظار بإطلالة جديدة رفقة ولي العهد الأردني

وطن – في أول زيارة عمل رسمية لهما بعد زواجهما ظهرت الأميرة رجوة آل سيف إلى جانب زوجها ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في حفل رعاية إطلاق منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني السنغافوري، الذي تعقده وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والسفارة الأردنية بسنغافورة بالتعاون مع اتحاد الأعمال السنغافوري وجمعية SG Tech السنغافورية.

ولفتت الأميرة رجوة آل سيف الأنظار في إطلالتها الجديدة بأناقتها المميزة وحضورها الآسر -وفق وصف أردنيين-على مواقع التواصل الاجتماعي- حيث اختارت الأميرة رجوة فستاناً ناعماً مطبعاً بالزهور.

أحدث ظهور لرجوة آل سيف

والفستان الذي ظهرت به رجوة من مجموعة “كارن ميلن BY LYDIA” مما زاد جاذبية أكبر على إطلالتها، حيث قامت بإجراء بعض التعديلات البسيطة على الفستان الأصلي.

وبدت وهي تحمل حقيبة “لو بامبينو” من جاكيموس لتكمل بها إطلالتها.

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وشارك حساب الديوان الملكي الهاشمي على (إكس) مجموعة صور للأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة، معلقا “سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يرعى بحضور سمو الأميرة رجوة الحسين، إطلاق منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني السنغافوري.”

نقاشات مثمرة

وشاركت الأميرة رجوة آل سيف في فعاليات المنتدى الذي اشتمل على عروض تقديمية لشركات التكنولوجيا الأردنية البارزة، ونقاشات مثمرة تهدف إلى جلب الشركات العالمية إلى الأردن من خلال عرض القدرة التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة، وقصص نجاح شركات أردنية ناشئة، وفق ما أوردته وسائل إعلام أردنية.


ويأتي انعقاد المنتدى استمراراً لسلسلة الجولات الترويجية التي يجريها البرنامج الرامية إلى جلب الاستثمارات، حيث جرى خلاله بحث أوجه الشراكة مع الشركات السنغافورية وسبل التوسع في الشرق الأوسط عبر الأردن.

كما تضمن المنتدى عرضا تقديميا موسعا لبرنامج “جوردان سورس (JordanSource) الذي رعى ولي العهد الأمير الحسين إطلاقه في عام 2021، للترويج للأردن كمركز عالمي للابتكار والاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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