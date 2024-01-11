حوار ساخن بين رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة ومذيع الجزيرة بسبب غزة

وطن – أثير نقاش ساخن بين السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، ومذيع قناة الجزيرة مباشر أحمد طه، بسبب ملف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال طه، إنه لا يستطيع تخيًّل أن كل الدول العربية بجيوشها وقوتها وتأثيرها لا تستطيع الضغط على إسرائيل من أجل إدخال المساعدات للفلسطينيين.

“أنا محاور غلبان”.. نقاش بين أحمد طه ورئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة #الجزيرة_مباشر #غزة #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/ne3j8NIy26 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 10, 2024

وردّ عليه عبدالفتاح، أن البديل المقابل هو إرسال المساعدات وإدخالها بالقوة ومن ثم قد تتعرض للقصف، متسائلا: “ألا يحمل ذلك إهانة للدول العربية والإسلامية، إني أدخل شاحنات المساعدات ثم تقصفها الطائرات الإسرائيلية”.

فسأله مذيع الجزيرة مباشر، عن هل توجد طريقة لإدخال المساعدات بضمان ألا تتعرض للاستهداف من قِبل جيش الاحتلال وأن يتم إجبار إسرائيل على عدم ضربها واستهدافها.

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فقال عبدالفتاح، مخاطبًا مذيع الجزيرة: “لو عندك طريقة أرجو إن إنت تقول لنا عليها”، فردّ عليه طه: “أنا مذيع ومحاور.. راجل غلبان بالمصري”.

وأضاف عبد الفتاح: “ما تيجي تنضم لنا في مجلس الأمن ونستفيد من أفكارك النيّرة”، في حين قال طه: “أنا بضاعتي هي الكلام مع حضرتك”.

وتابع طه: “أنا معنديش أفكار نيّرة.. الأفكار النيّرة موجودة عندكم بالتأكيد سيادة السفير”.

غضب من شح المساعدات

وتثار حالة واسعة من الغضب، من شح المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة، في حين تتحكم إسرائيل في هذا الملف كلية.

وكثيرا ما أكّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة وكذلك الكثير من المنظمات الدولية أنّ حجم المساعدات التي دخلت غزة لا تمثل 10% من الاحتياجات الفعلية في القطاع.