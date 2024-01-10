هروب زعيم عصابة يثير اضطرابات في الإكوادور.. اقتحام مسلح لقناة تلفزيونية وانفجارات ضخمة (مشاهد مفزعة)

وطن – أثيرت ضجة في الإكوادور، بعد إقدام مسلحين ملثمين على اقتحام محطة تلفزيون عامة وتوجيه تهديدات على الهواء مباشرة.

وشوهد في لقطات تلفزيونية مباشرة، أشخاص ملثمون وبعضهم يلوّحون ببنادق داخل محطة تلفزيون “تي سي” في مدينة غواياكيل في الإكوادور.

بعد ذلك، طلب المسلحون من الموظفين الاستلقاء على الأرض، وصرخوا قائلين إن لديهم “قنابل”.

في حين قالت شرطة الإكوادور، إنها ألقت القبض على جميع المسلحين، في حين تم إجلاء الموظفين في القناة.

وأضافت الشرطة في بيان، أن جميع العاملين والرهائن بتلك اللمحطة لم يتعرضوا لأذى.

وصرح القائد العام للشرطة الوطنية سيزار زاباتا، بأنّه تم العثور على ما لا يقل عن أربع أسلحة نارية وقنبلتين يدويتين ومواد متفجرة، مؤكدا اعتقال 13 شخصا.

وأوضح زاباتا أنه سيتم تقديم الجناة إلى العدالة بسبب أعمالهم التي وصفها بالإرهابية.

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بدوره، وصف المذيع في قناة “تي سي” خورخي ريندون، الاستيلاء على البث بأنه “هجوم عنيف للغاية”.

وقال ريندون في مقطع فيديو في حساب الرسمي للقناة على منصة إكس: “لقد أرادوا اقتحام الاستوديو حتى نتمكن من قول ما يريدون، وإيصال رسائل معينة”.

وأضاف ريندون أنه “علم بإطلاق النار على شخص وإصابة آخر على يد المهاجمين”.

أعمال شغب واسعة

تزامنا مع ذلك، اندلعت أعمال شغب واحتجاز رهائن في عدة مدن وسجون على مستوى البلاد.

🚨BREAKING: ECUADOR – POLICE OFFICERS KIDNAPPED | EXPLOSIONS IN CITIES | PRISONS IN CHAOS A series of explosions across multiple cities in Ecuador have erupted. At least 4 Police officers have been kidnapped in Machala and Quito. These events occur shortly after the escape… pic.twitter.com/aaDDAwGenc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 9, 2024

وجاءت أعمال الشغب عقب مداهمة السلطات عدة سجون في البلاد يوم الأحد الماضي، للبحث عن أسلحة وتفريق أفراد عصابات مسجونين وتوزيعهم على منشآت مختلفة.

وخلال تفتيش سجن غواياكيل، اكتشف مسؤولو وكالات إنفاذ القانون هروب زعيم عصابة “لوس تشونيروس” الكبيرة خوسيه أدولفو ماسياس بيلامار، الشهير باسم (فيتو)، الذي يعد أخطر مجرم في البلاد.

بدوره، أعلن رئيس الإكوادور دانييل نوبوا، أن البلاد في حالة “نزاع داخلي مسلح”.

🚨🇪🇨 A soldier kicks the head of a cartel member in Ecuador. pic.twitter.com/9k4YCt40t4 — Censored Men (@CensoredMen) January 10, 2024

وأمر نوبوا، بتعزيز وضمان أمن المسؤولين رفيعي المستوى وعائلاتهم في البلاد.

فيما نشر الجيش الإكوادوري آليات عسكرية في عدد من المناطق والمحاور الاستراتيجية في عاصمة البلاد كيتو على خلفية هذه الاضطرابات .

وقالت صحيفة “إيكوسوفا”، إن الجيش نشر معدات عسكرية ومدرعات، وأضافت أن الهدف من عملية الانتشار هو وضع المعدات في أماكن ذات أهمية استراتيجية.

كما أصدر الجيش أوامر بتنفيذ عمليات لتحييد الجماعات المسلحة غير الشرعية.

انفجارات تعقب إعلان حالة الطوارئ

وشهدت البلاد انفجارات وعمليات اعتقالات واضطرابات في السجون، منذ أن أعلن الرئيس نوبوا، حالة الطوارئ على مستوى البلاد، بعد هروب زعيم العصابة البارز أدولفو “فيتو” ماسياس من سجن في غواياكيل.

ومن المتوقع أن تستمر حالة الطوارئ لمدة 60 يوما، حيث جرى استنفار قوات الشرطة والجيش للحفاظ على النظام العام، وتم إعلان حظر للتجول من الساعة 11 ليلا حتى الساعة 5 صباحًا.