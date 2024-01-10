هذا ما طلبه المعلق الرياضي خليل البلوشي من الاتحاد الآسيوي والإفريقي للتضامن مع فلسطين

وطن- طالب المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، العامل في شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، من الاتحادين الآسيوي والإفريقي تخصيص دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء فلسطين في بطولة كأس آسيا وأفريقيا، إثر الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال97.

ووجه العماني خليل البلوشي دعوة إلى الاتحاد الآسيوي والإفريقي للتضامن مع فلسطين في منافسات بطولة كأس آسيا وأفريقيا، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)، ” من منطلق دعمنا للقضية الفلسطينية وواجبنا الوطني والإنساني، ومن واجبنا المهني كـمنابر إعلامية رياضية”.

طلب المعلق خليل البلوشي من الاتحادين الآسيوي والإفريقي

وأردف، ” ندعو ونحث الاتحادين الآسيوي والإفريقي بتخصيص “دقيقة حداد” على أرواح إخواننا وأخواتنا شهداء فلسطين في بطولة كأس الأمم الآسيوية وكأس الأمم الإفريقية، أسوة بما حدث في كل مسابقات العالم تجاه أوكرانيا”.

وتابع المعلق الرياضي البلوشي في تغريدته، ” أكتب هذه الكلمات وقلبي يعتصر حزنًا وألمًا وعجزًا على إخواننا وما يحدث لهم، وأرى أن أقل وأبسط ما يمكن أن نقدمه لهم أن نذكر الأجيال القادمة بحجم التضحيات التي قدمها هذا الشعب الصامد القوي الشريف ولنذكر أنفسنا بجرائم الاحتلال اليومية”.

من منطلق دعمنا للقضية الفلسطينية وواجبنا الوطني والإنساني، ومن واجبنا المهني كـمنابر إعلامية رياضية، ندعو ونحث الاتحادين الآسيوي والإفريقي بتخصيص "دقيقة حداد" على أرواح إخواننا وأخواتنا شهداء فلسطين في بطولة كأس الأمم الآسيوية وكأس الأمم الإفريقية، أسوة بما حدث في كل مسابقات… pic.twitter.com/vFj67LMWAq — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) January 8, 2024

وختم، ” أتمنى من جميع المؤثرين الرياضيين وغير الرياضيين وجماهيرنا العربية الكبيرة توصيل المناشدة بشكل كبير لجميع المنتخبات المشاركة والمسؤولين عن تنظيم البطولات سواء الآسيوية أو الإفريقية”.

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الحرب الإسرائيلية على غزة

ويتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة، في ظل الصمت والتأييد الدولي والتخاذل العربي على ما يحدث هناك.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر 1700 مجزرة في كافة أماكن متفرقة في قطاع غزة، بقصف الأحياء السكنية والمنازل والمساجد والكنائس وحتى المشافي على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

وبحسب آخر إحصائية صادرة وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، قد بلغت أكثر من 23 ألف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب نحو 60 ألف آخرين بجراح مختلفة حتى الساعة.