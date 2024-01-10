نانسي عجرم بوصلة رقص لحظة وصولها العلا في السعودية (فيديو)

وطن – وصلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى مدينة العلا، بشمال غرب المملكة العربية السعودية، استعداداً لإحياء حفل فني.

ووثقت مشاهد مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، استقبال فرقة شعبية سعودية للفنانة اللبنانية لحظة وصولها إلى العلا، حيث تفاعلت معهم وشاركتهم وصلة رقص .

من جهتها، نشرت نانسي عجرم عبر “ستوري” حسابها الرسمي في انستغرام، مقطعاً وثقته من الجو خلال وجودها في الطائرة، للعلا.

وسبق أن أعلنت نانسي عجرم لجمهورها عن حفلها الأول في عام 2024، في منطقة العُـلا بالسعودية للمرة الأولى.

وقالت نانسي: “كثير متحمسة شوفكن بليلة استثنائية بـ ١١ كانون الثاني ونغني سوا أحلى الأغاني!! أي أغنية عبالكن تسمعوا”.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Nancy Ajram‎‏ (@‏‎nancyajram‎‏)‎‏