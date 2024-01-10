الرئيسية » حياتنا » نانسي عجرم بوصلة رقص لحظة وصولها العلا في السعودية (فيديو)

نانسي عجرم بوصلة رقص لحظة وصولها العلا في السعودية (فيديو)

بقلم
نانسي عجرم في العلا

وطن – وصلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى مدينة العلا، بشمال غرب المملكة العربية السعودية، استعداداً لإحياء حفل فني.

ووثقت مشاهد مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، استقبال فرقة شعبية سعودية للفنانة اللبنانية لحظة وصولها إلى العلا، حيث تفاعلت معهم وشاركتهم وصلة رقص .

من جهتها، نشرت نانسي عجرم عبر “ستوري” حسابها الرسمي في انستغرام، مقطعاً وثقته من الجو خلال وجودها في الطائرة، للعلا.

وسبق أن أعلنت نانسي عجرم لجمهورها عن حفلها الأول في عام 2024، في منطقة العُـلا بالسعودية للمرة الأولى.

وقالت نانسي: “كثير متحمسة شوفكن بليلة استثنائية بـ ١١ كانون الثاني ونغني سوا أحلى الأغاني!! أي أغنية عبالكن تسمعوا”.

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Nancy Ajram‎‏ (@‏‎nancyajram‎‏)‎‏

  • اقرأ أيضاً: 
ظهر يرقص مع نانسي عجرم.. من هو محمد التركي “موظف ابن سلمان في هوليود”؟ (فيديو)

 

قد يعجبك أيضاً

خليل البلوشي

هذا ما طلبه المعلق الرياضي خليل البلوشي من الاتحاد الآسيوي والإفريقي للتضامن مع فلسطين

مستوطن إسرائيلي يهاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالباً برحيله

مستوطن يصب جام غضبه على نتنياهو: “شردتنا وقتلت أولادنا” (فيديو)

جندية إسرائيلية عائدة من غزة تهاجم ساسة وإعلاميي الاحتلال حول حربهم الوحشية على غزة

جندية إسرائيلية عائدة من غزة: “القادة يكذبون عليكم ونسير نحو الانتحار”(فيديو)

مكرم دبوب

مكرم دبوب يكشف الهدف من وراء مشاركة المنتخب الفلسطيني في كأس آسيا 2024 قطر (فيديو)

قمة العقبة في الأردن لقيت سخرية واسعة من رواد منصات التواصل الذين وصفوا المجتمعين "بأصفار 3"

“ماذا تنتظرون من 3 أصفار؟”.. قمة العقبة بعيون النشطاء ومأساة غزة مستمرة

صور حديثة لقبر السلطان قابوس تثير جدلا

صور حديثة لقبر السلطان قابوس تثير جدلا.. هل خُولفت وصيته؟ (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior