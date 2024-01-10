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موعد مباراة قطر ضد لبنان والتشكيلة المتوقعة في افتتاح بطولة كأس آسيا 2024

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موعد مباراة قطر ضد لبنان في افتتاح كأس آسيا 2024

وطن- يترقب عشاق كرة القدم للمباراة المرتقبة بين صاحب الأرض منتخب قطر ضد لبنان، الجمعة، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات بطولة كأس آسيا 2024 قطر، على ملعب (استاد لوسيل).

وستنطلق مباراة قطر المستضيف للبطولة الآسيوية بنسختها ال18 أمام شقيقه اللبناني، في افتتاح منافسات نهائيات بطولة كأس آسيا 2024 قطر، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

موعد مباراة قطر ضد  لبنان

وستكون المباراة الافتتاحية للبطولة الآسيوية بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة السادسة مساءً، أما دول شمال أفريقيا كالمغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الخامسة مساءً.

مباراة قطر ولبنان
موعد مباراة قطر ولبنان في افتتاح كأس آسيا 2024

ولكن بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة قطر ولبنان، المعلق اليمني حسن الهيدروس أو الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة منتخب قطر ضد لبنان

وسيلعب المدرب الإسباني ماركيز لوبيز، المباراة الافتتاحية لمنافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا 2024، أمام نظيره لبنان، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: سعد الشيب، مشعل برشم.

دفاع العنابي: بسام الراوي، بوعلام خوخي، لوكاس ميندز، همام الأمين.

منتخب قطر
تدريبات المنتخب القطري

خط الوسط: حسن الهيدوس، عبد العزيز حاتم (أحمد فتحي)، محمد وعد.

مركز الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي (اسماعيل محمد).

المنتخب القطري
نجوم المنتخب القطري استعدادا لبطولة كأس آسيا 2024
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تشكيلة منتخب لبنان ضد قطر

وسيدخل المدرب ميودراغ رادولوفيتش، المباراة أمام مستضيف البطولة منتخب قطر، في افتتاح البطولة الآسيوية لمنافسات دور المجموعات، بتشكيلة أساسية متوقعة، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مهدي خليل، مصطفى مطر.

خط الدفاع: حسن زين، نور منصور العهد، ماهر صبرا، حسن شعيتو (أليكس ملكي).

مركز الوسط: وليد شور، حسن سرور، محمد علي الدهيني (علي طنيش)، جهاد أيوب (فيليكس ملكي).

منتخب لبنان
تدريبات منتخب لبنان

خط الهجوم: حسن معتوق( غابريال بيطار). عمر شعبان بوغيل (باسل جرادي).

كما وتضم منافسات المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات بطولة كأس آسيا 2024، كلاً من قطر (المستضيف)، ولبنان والصين وطاجيكستان.

يشار إلى أن منافسات نهائيات بطولة كأس آسيا 2024، ستنطلق الجمعة في ال12 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وستختتم في ال10 من شهر فبراير/ شباط المقبل.

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