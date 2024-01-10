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مكرم دبوب يكشف الهدف من وراء مشاركة المنتخب الفلسطيني في كأس آسيا 2024 قطر (فيديو)

بقلم
مكرم دبوب

وطن- تحدث المدرب التونسي مكرم دبوب، المدير الفني للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم، عن الهدف من مشاركة المنتخب الفدائي الفلسطيني في منافسات بطولة كأس آسيا 2024 قطر.

وأجاب مدرب المنتخب الفلسطيني مكرم دبوب عن هدف مشاركة الفدائي في بطولة كأس آسيا 2024، بنسختها ال18، قائلاً: ” هدفنا هو الإيصال للعالم أن فلسطين لديها شعب يريد الحياة ويريد العيش كباقي الشعوب.. شعب يستحق الحرية”.

وتحدث المدرب دبوب عن مستضيف البطولة الآسيوية لهذه النسخة، “دولة قطر تملك خبرة كبيرة جدًا بتنظيم البطولات والاستقبال رائع في المطار ومكان الإقامة.. أبدعت بتنظيم كأس العالم 2022 وستبهر القارة الآسيوية في كأس آسيا 2023″.

المنتخب الفلسطيني في بطولة كأس آسيا 2024 قطر

ويقود المدرب التونسي مكرم دبوب، المنتخب الفلسطيني لكرة القدم (الفدائي) للمرة الثالثة على التوالي في منافسات نهائيات كأس آسيا 2024 قطر.

مكرم دبوب
المدرب مكرم دبوب

ونجح في قيادة الفدائي الفلسطيني للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للمرة الثالثة، بعد خوض 3 مباريات، سجل من خلالها المنتخب 10 أهداف مع الحفاظ على نظافة شباكه.

المدرب مكرم دبوب
مدرب منتخب فلسطين مكرم دبوب

ويمر المنتخب الفلسطيني في ظروف سياسية صعبة وقاسية، نتيجة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال97 على التوالي، حيث ارتقى أكثر من 23 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء وأصيب ما يزيد عن 60 ألف آخرين بجراح مختلفة. وفق آخر تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

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وخاض المنتخب الفلسطيني الفدائي، مباراتين وديتين أمام أوزبكستان والسعودية حقق فيها الخسارة والتعادل، قبيل انطلاق منافسات نهائيات كأس آسيا 2024 قطر.

وينافس المنتخب الفلسطيني لكرة القدم ضمن المجموعة الثالثة الصعبة في بطولة كأس آسيا 2024، بجوار إيران والإمارات وهونغ كونغ.

المنتخب الفلسطيني
المنتخب الفلسطيني لكرم القدم

ويستهل الفدائي الفلسطيني مشواره في البطولة الآسيوية بمواجهة صعبة أمام إيران، الأحد، وبعدها سيلتقي أمام الإمارات وهونغ كونغ في إطار منافسات المجموعة.

وستنطلق منافسات بطولة كأس آسيا 2024 في العاصمة القطرية الدوحة، الجمعة، في ال12 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وستختتم فعالياتها في ال10 من شهر فبراير/ شباط القادم.

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