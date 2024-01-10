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مستوطن يصب جام غضبه على نتنياهو: “شردتنا وقتلت أولادنا” (فيديو)

بقلم
مستوطن إسرائيلي يهاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالباً برحيله

وطن – انفجر مستوطن إسرائيلي من سكان “سيديروت” غضباً وهاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالباً برحيله ومتهماً إياه بأنه قتل أبناء إسرائيل وفكك قوتها.

وظهر المستوطن “يعقوب إيتاح” في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقول بانفعال إن “على نتنياهو أن يذهب”.

وأضاف إيتاح متحدثاً عن نفسه:” لقد تربيت على الصهيونية في البيت”.


وصرخ :” بيبي “-نتنياهو- أذهب أنت تنتقم منا اتركنا” وقال إن رئيس الحكومة أهملنا وفككنا وقتل أولادنا –حسب قوله-

وتابع بنبرة يأس :” لم نعد نملك القوة نحن مفككون” وأضاف :” لقد هدم الوضع الاجتماعي في دولة اسرائيل”. ومضى قائلاً:” “هو من أنتج هذا.. إنه ينتقم منا”.

القتل أو الجنون

وزعم المستوطن الإسرائيلي أنه أنجب أولاده على وقع صواريخ” القسام” والآن إما أن يتسبب “بيبي ” لأولادي بالجنون أو يقتلهم.

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تراجع شعبية نتنياهو

وكان موقع “والا” العبري نشر استطلاعاً أجرته مؤسسة “غالوب” كشف تراجعاً غير مسبوق بشعبية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الأكبر منذ عام 1997 في الولايات المتحدة.

وتعد هذه أدنى نتيجة يحصل عليها نتنياهو كرئيس للوزراء بدولة الاحتلال، منذ أن بدأ معهد “غالوب” لاستطلاعات الرأي يطرح هذا الاستطلاع على الأمريكيين عام 1997 ويتضمن أسئلة عن رأيهم بنتنياهو إيجاباً أو سلباً-بحسب الموقع-

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