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كيف يكون حال سكان غزة لحظة انهيال الغارات الإسرائيلية عليهم؟.. فيديو مؤثر يجيب

بقلم
الغارات الاسرائيلية على غزة

وطن – وثّقت سيدة فلسطينية، لحظات رعب وهلع يعيشها سكان قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي التي تقترب من إتمام الـ100 يوم.

وأظهر الفيديو، لحظات شنّ جيش الاحتلال غارات وإطلاق قذائف وقنابل على مناطق من قطاع غزة.

وسُمع صوت السيدة،وهي تصرخ من هول الرعب جراء القصف الإسرائيلي، فيما بدت عاجزة عن التوجُّه لمكان آمن.

أضرار وخسائر الحرب على غزة

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم الـ96 على التوالي، فيما بلغ عدد شهداء الحرب 23210 شهداء مع ارتكاب جيش الاحتلال أكثر من 1944 مجزرة.

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وأفادت الإحصاءات الرسمية، بتسجيل أكثر من 7000 مفقود تحت الأنقاض، وأكثر من 59167 جريحا.

ومن بين الشهداء والجرحى والمفقودين، أكثر من 10 آلاف طفل، و7 آلاف من النساء، و326 من الطواقم الفنية، و45 من الدفاع المدني، و112 صحفيا.

وأسفرت الحرب على غزة عن تضرر 134 مقرا حكوميا بشكل كبير، بجانب تضرر 295 مدرسة بشكل جزئي بينها 95 مدرسة خرجت من الخدمة، و240 مسجدا تضرر جزئيا بينها 142 هُدِم كليا، وثلاث كنائس تضررت بشكل كبير.

وهناك 290 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي، و69 ألف وحدة سكنية هُدمت كليا أو أصبحت غير صالحة للسكن، مع استهداف 30 مستشفى و130 مركزا صحيا و121 سيارة إسعاف.

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