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كمين الشيخ رضوان.. القسام تتلاعب بإسرائيل والتكنولوجيا الأمريكية حرفيا

بقلم
كتائب القسام تستدرج قوة من جيش الاحتلال إلى كمين محكم

وطن – استدرج مقاومو كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مجموعة جنود إسرائيليين لأحد أنفاقها، وتم تفجيره والقضاء عليهم في كمين محكم بمنطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة نهاية الشهر الماضي.

وأظهر أحد المشاهد الجديدة التي بثها الإعلام العسكري للقسام، طائرة مسيرة من نوع “كواد كابتر” تابعة لسلاح المشاة بجيش الاحتلال تسبق القوة، ثم عدد من كلاب الاستطلاع، وعدد من الجنود يرافقونها.

كما يظهر في الفيديو قيادي في القسام يراقب المجموعة عبر الكاميرات، ويعطي التعليقات للمقاومين للاشتباك مع جنود الاحتلال.

كمين محكم للقسام

وبدا عدد من جنود الاحتلال وهم يتحركون خائفين خلف بوابة حديدية ويسمع صوت أحد قادة القسام وهو يوجه بإظهار الهدف الوهمي ليراه جنود الاحتلال سريعا، وتابع: “اعمل كانو في تمويه ولكن اجعلها ظاهرة”.

ويُرى أحد جنود الاحتلال وهو يقترب من البوابة الحديدية ثم يتبعه ثلاث جنود آخرين شاهرين أسلحتهم، ويظهر خلفهم جنود آخرون ومعهم كلبان بوليسيان.

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ولدى اتجاه ثلاثة جنود إلى يسار الصورة في المقطع يتم تحديد كل الجنود والكلاب كهدف مفترض.

ويخاطب القائد الميداني بالقسام المقاومين أن يرجعوا إلى الخلف ويتركوا جنود الاحتلال ينزلوا إلى النفق ولدى دخولهم إليه يتم تفجيره بهم.

مشاهد التحام

كما عرضت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في وقت سابق من اليوم، مشاهد لالتحام مجاهدي القسام مع آليات وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال غرب قطاع غزة.

ويظهر الفيديو اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بأنواع عدة من الأسلحة بين العمارات المهدمة.

كما يظهر الفيديو الذي نشرته كتائب القسام وقوع العديد من الإصابات في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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