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كاتب إسرائيلي يزعم: حدودنا ستمتد ونأخذ مكة والمدينة وجبل سيناء (شاهد)

بقلم
توسع إسرائيل

وطن – أثار الكاتب والسياسي الإسرائيلي آفي ليبكين، حالة من الجدل حول حجم التوسع الذي تنوي دولة الاحتلال تنفيذه لحدودها في المنطقة، وصولا إلى المملكة العربية السعودية.

وقال ليبكين في تصريحات إعلامية: “أعتقد أن حدودنا ستمتد في نهاية المطاف من لبنان إلى الصحراء الكبرى أي المملكة العربية السعودية، ثم من البحر الأبيض المتوسط إلى الفرات”.

وأضاف: “الموجودون على الجانب الآخر من الفرات هم أصدقاؤنا الأكراد.. إذًا لدينا البحر الأبيض المتوسط خلفنا والأكراد أمامنا.. ولبنان الذي يحتاج حقا إلى مظلة حماية إسرائيل وبعد ذلك أعتقد أننا سنأخذ مكة والمدينة وجبل سيناء”.

جدل إسرائيلي متجدد

وكثيرا ما يثير الإسرائيليون حالة من الجدل، عبر أحاديثهم عن ترسيخ حدودهم لتكون من النيل للفرات تحت وهم ما يُسمى “إسرائيل الكبرى”.

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وكان الحاخام اليهودي المتطرف، أليعازر ميلاميد؛ قد قال إن حدود إسرائيل يجب أن تمتد من نهر النيل في مصر إلى الفرات في العراق.

وأضاف في أحد دروسه الأسبوعية لعدد من طلابه: “طالما أنه لا يوجد عدد كافٍ من اليهود في أرض إسرائيل، فإن أعداءنا مستمرون في الوجود هناك ويقتلوننا”.

وزعم أنّ حدود إسرائيل من نهر النيل في مصر حتى الفرات بالعراق، وأنه لم يتم الاستحواذ سوى على المنطقة المحيطة بنهر الأردن في إشارة إلى أرض فلسطين.

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