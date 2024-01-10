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سلطان عُمان هيثم بن طارق يقود سيارته رفقة زوجته عهد البوسعيدية (شاهد)

بقلم
صورة لسلطان عُمان هيثم بن طارق يقود سيارته رفقة زوجته عهد البوسعيدية

وطن – تفاعل نشطاء عمانيون على نطاق واسع مع صورة حديثة التقطت، الأربعاء، لسلطان عمان هيثم بن طارق، رفقة زوجته عهد بنت عبدالله البوسعيدية.

وظهر السلطان هيثم في الصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل بالسلطنة، وهو يقود سيارته رفقة سيدة عمان الأولى التي يلقبها أبناء شعبها بـ”السيدة الجليلة”.


ويشار إلى أن الصورة التي التقطها “هاني الشحي”، توثق لحظة وصول سلطان عمان هيثم بن طارق، وزوجته السيدة عهد إلى مدينة صحار مساء، الأربعاء.

وحازت الصورة على إعجاب العمانيين الذين عبروا عن محبتهم وتقديرهم لأفراد الأسرة الحاكمة في عمان، عبر تعليقاتهم المرافقة للصور التي أعادوا تداولها للسلطان وزوجته.

وفي هذا السياق كتب مغرد باسم راشد: “السلطان هيثم حفظه الله ورعاه يضرب مثلا رائع في الحفاظ على ترابط الأسرة وعدم الانشغال بمنصب أو الترفع عن مرافقة زوجته له أثناء تنقله من محافظة الى محافظة.”


فيما قال موسى المحروقي معلقا على الصورة: “أجمل صورة في هذا اليوم.. صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم يقود سيارته برفقة السيدة الجليلة إلى مدينة صحار.”

من هي عهد البوسعيدية زوجة سلطان عمان؟

وتعد إطلالات أفراد الأسرة الحاكمة بسلطنة عمان نادرة، وخاصة إطلالات السيدة عهد البوسعيدية زوجة السلطان، التي تتوارى عن الظهور الإعلامي إلا في المناسبات العامة.

وعهد بنت عبدالله هي من أسرة بوسعيدية نبيلة تنحدر من نسل الإمام أحمد بن سعيد، مؤسس الدولة البوسعيدية.

ولدت في مسقط عام 1970، وتحديدا في 4 أبريل أي أنها ستبلغ عمر 54 عاماً في أبريل المقبل.

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وتلقت زوجة السلطان العماني تعليمها في مدارس السلطنة قبل أن تذهب إلى الخارج لدراسة علم الاجتماع. وقد كانت دائماً مولعة بالقراءة والمطالعة والتعلم.

وتولى هيثم بن طارق حكم سلطنة عمان في بداية عام 2020 خلفا لابن عمه السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي أوصى له بالحكم.

ولدى السلطان و”السيدة الجليلة” 4 أبناء هم:

ـ ذي يزن بن هيثم ولي العهد والابن الأكبر ـ استحدث والده هذا المنصب وضمنه للدستور بعد صعوده للحكم ـ .

ـ بلعرب بن هيثم بن طارق هو الابن الثاني للسلطان وزوجته عهد البوسعيدية.

ـ أميمة بنت هيثم بن طارق.

ـ ثريا بنت هيثم بن طارق.

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