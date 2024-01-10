خبر سار لمُحبي السوري عمر السومة بعد استبعاده من كأس آسيا 2024 (فيديو)

وطن- زف النجم السوري عمر السومة لاعب نادي العربي القطري، خبراً ساراً إلى محبيه وجماهيره في عالم كرة القدم، بعد استبعاده من تشكيلة منتخب بلاده لخوض منافسات نهائيات بطولة كأس آسيا 2024 قطر.

ونشر العقيد عمر السومة مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على منصة (X)، يروج فيه إلى انضمامه إلى فريق محللي شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، الناقلة لأحداث بطولة كأس آسيا 2024 بنسختها ال18.

عمر السومة محلل رياضي في قنوات بي إن سبورتس

وعلق لاعب العربي القطري السومة، على مقطع الفيديو الذي نشرته قنوات ” بي إن سبورتس” الرياضية القطرية، وأعاد نشرها اللاعب على صفحته، ” بفضل من الله ودعم المخلصين والمحبين سأشارك في كأس آسيا إن شاء الله”.

وأضاف، ” لكن ليس كلاعب مع المنتخب السوري كما كنت أرجو، ولكن كمحلل مع بي إن سبورت كما تمنت دائماً… بالتوفيق لمنتخبنا ودعواتكم لي بالتوفيق”.

بفضل من الله ودعم من المخلصين والمحبين سأشارك في كأس آسيا إن شاء الله ولكن ليس كلاعب مع المنتخب السوري كما كنت أرجو ، ولكن كمحلل مع بي إن سبورت كما تمنيت دائماً ، بالتوفيق لمنتخبنا ودعواتكم لي بالتوفيق https://t.co/N8vCL2RYqu — Omar Al Somah (@omaralsomah) January 8, 2024

وكان المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب السوري لكرة القدم، قد استبعد عمر السومة قائد وهداف المنتخب من التواجد في القائمة المشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا 2024 قطر.

اقرأ أيضاً:

استبعاد عمر السومة من كأس آسيا 2024 قطر

فيما تفاجأ اللاعب عمر السومة نجم نادي العربي القطري من قرار المدرب الأرجنتيني كوبر، استبعاده دون إخباره بهذا القرار كحال الجماهير المحبة له، وهو ما رد عليه اللاعب بالاعتزال الدولي لكرة القدم.

يتواجد منتخب سوريا في المجموعة الثانية الصعبة في دور مجموعات منافسات كأس آسيا 2024 قطر، التي تضم كلاً من المنتخبات أستراليا وأوزبكستان والهند.

🟪⚽️ نعلن لكم انضمام النجم السوري عمر السومة إلى مجموعة محللي beIN في كأس أمم آسيا قطر 2023™ اشترك الآن ولا تفوّت المتعة 👇 🔗 https://t.co/JWN7EpwBo0

📱 https://t.co/alkogGtHdW#كأس_آسيا | #كأس_اسيا_2023#AsianCup2023 pic.twitter.com/yhYoQk4RQ1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 8, 2024

ويستهل منتخب سوريا مشواره في بطولة كأس آسيا 2024، بملاقاة أوزبكستان ويليها أستراليا ثم الهند في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وستنطلق منافسات بطولة كأس آسيا 2024 في العاصمة القطرية (الدوحة)، خلال الفترة ما بين 12 من شهر يناير/ كانون الثاني، وستنتهي في ال10 من شهر فبراير/ شباط القادم.