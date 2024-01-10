تعرف على الطاقم التحكيمي الذي يُدير مباراة افتتاح كأس آسيا 2024 قطر

وطن- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة افتتاح كأس آسيا 2024، بين مستضيف البطولة منتخب قطر ولبنان نهاية الأسبوع الجاري على ملعب (استاد لوسيل).

ويتسع ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية الدوحة،الذي سيحتضن مباراة افتتاح البطولة بين منتخب قطر ولبنان لنحو 88 ألف متفرج.

الطاقم التحكيمي لمباراة افتتاح كأس آسيا 2024 قطر

وكشف الاتحاد الآسيوي عن أسماء الطاقم التحكيمي الذي سيتولى تحكيم مباراة افتتاح كأس آسيا 2024 قطر، وهم على النحو الآتي:

الحكم علي رضا فغاني إيراني الجنسية سيقود تحكيم مباراة قطر ولبنان في افتتاح البطولة الآسيوية لكرة القدم.

الأستراليين أنطوان شيتينين وأشلي و أشلي وارويك بيشام، حكمين مساعدين للمباراة الافتتاحية في كأس آسيا 2024 قطر.

تم اختيار الحكم علي رضا فغاني لإدارة المباراة الإفتتاحية في #كأس_آسيا2023 والتي تجمع بين حامل اللقب المنتخب القطري 🇶🇦 ومنتخب لبنان 🇱🇧 يوم الجمعة الموافق 12 يناير https://t.co/SP1WyAcm2G — #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) January 10, 2024

الثنائي الكوري الجنوبي كو هيونغ جين ويون جاي يول، الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطي داخل أرضية ملعب المباراة.

الأسترالية إيفان شون روبرت حكم تقنية الفيديو (VAR)، وتعاونها كمساعدة مواطنتها كيت جاسيويتش كأول حكمة تشارك في منافسات بطولة كأس آسيا 2024.

🎙️الحكم الإيراني 🇮🇷 الدولي علي رضا فغاني يعرب عن سعادته باختياره لإدارة مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وذلك للمرة الثالثة خلال مسيرته الاحترافية pic.twitter.com/tng81fYmJC — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) October 24, 2022

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من هو الحكم الإيراني رضا فغاني؟!

يعد الحكم الإيراني علي رضا فغاني من أشهر الحكام على مستوى القارة الآسيوية، حيث تولى خلال مشواره التحكيمي للمباريات، إدارة تحكيم 13 مباراة في منافسات كأس آسيا، وأصبح حكماً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في عام 2008.

كما ويعد الظهور الرابع للحكم الإيراني فغاني في البطولة الآسيوية، وتوج بجائزة أفضل حكم في قارة آسيا خلال أعوام 2016 و2018.

يشار إلى أن منافسات بطولة كأس آسيا 2024 قطر، بنسختها ال34، ستنطلق خلال الفترة ما بين 12/1 وحتى 10/2 المقبلين من العام الجاري.