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تعرف على الطاقم التحكيمي الذي يُدير مباراة افتتاح كأس آسيا 2024 قطر

بقلم
علي رضا فغاني

وطن- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة افتتاح كأس آسيا 2024، بين مستضيف البطولة منتخب قطر ولبنان نهاية الأسبوع الجاري على ملعب (استاد لوسيل).

ويتسع ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية الدوحة،الذي سيحتضن مباراة افتتاح البطولة بين منتخب قطر ولبنان لنحو 88 ألف متفرج.

الطاقم التحكيمي لمباراة افتتاح كأس آسيا 2024 قطر

وكشف الاتحاد الآسيوي عن أسماء الطاقم التحكيمي الذي سيتولى تحكيم مباراة افتتاح كأس آسيا 2024 قطر، وهم على النحو الآتي:

الحكم علي رضا فغاني إيراني الجنسية سيقود تحكيم مباراة قطر ولبنان في افتتاح البطولة الآسيوية لكرة القدم.

الأستراليين أنطوان شيتينين وأشلي و أشلي وارويك بيشام، حكمين مساعدين للمباراة الافتتاحية في كأس آسيا 2024 قطر.

الثنائي الكوري الجنوبي كو هيونغ جين ويون جاي يول، الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطي داخل أرضية ملعب المباراة.

الأسترالية إيفان شون روبرت حكم تقنية الفيديو (VAR)، وتعاونها كمساعدة مواطنتها كيت جاسيويتش كأول حكمة تشارك في منافسات بطولة كأس آسيا 2024.

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من هو الحكم الإيراني رضا فغاني؟!

يعد الحكم الإيراني علي رضا فغاني من أشهر الحكام على مستوى القارة الآسيوية، حيث تولى خلال مشواره التحكيمي للمباريات، إدارة تحكيم 13 مباراة في منافسات كأس آسيا، وأصبح حكماً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في عام 2008.

علي رضا فغاني
الحكم الإيراني علي رضا فغاني

كما ويعد الظهور الرابع للحكم الإيراني فغاني في البطولة الآسيوية، وتوج بجائزة أفضل حكم في قارة آسيا خلال أعوام 2016 و2018.

يشار إلى أن منافسات بطولة كأس آسيا 2024 قطر، بنسختها ال34، ستنطلق خلال الفترة ما بين 12/1 وحتى 10/2 المقبلين من العام الجاري.

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