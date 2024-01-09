نجمة أفلام إباحية جثة هامدة بعدما كشفت أموراً صادمة عن عملها في هذا المجال! (صور)

وطن – عثر على نجمة الأفلام الإباحية “تانيا فيلدز”، ميتة، عن عمر يناهز (24 عامًا) في منزلها في البيرو.

وبحسب التقارير، فقد تم العثور على “فيلدز”، نجمة الأفلام الإباحية التي قدمت ادعاءات بشأن الاعتداء الجنسي في صناعة الأفلام الإباحية، ميتة في منزلها.

وتحقق الشرطة في وفاتها لكنها لم تكشف كيف ماتت.

قبل ثمانية أشهر، خرجت النجمة، واسمها الحقيقي أبيجيل، إلى العلن وأعلنت أنها عانت من اعتداء جنسي “قوي للغاية” عندما بدأت حياتها المهنية في مجال صناعة الأفلام الإباحية.

وقالت العام الماضي: “لقد عانيت من التحرش الجنسي والإساءة بعد أن بدأت في هذا المجال. إنه أمر صادم للغاية”.

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وتابعت: “في البداية قلت إنني لا أستطيع رفع دعوى قضائية واعتقد الكثيرون أنه من خلال توظيفي يمكنهم فعل ما يريدون معي، ولكن بعد ذلك عدت إلى المنزل، واستحممت وبكيت”.

وقالت نجمة الأفلام الإباحية: “لقد أخبروني أنه يجب علي أن أكون قوية وتركت الأمر. لقد حدث لي ذلك مرات عديدة. من الصعب جدًا أن تكوني امرأة وتنشئ محتوى إباحياً عندما يكون المجتمع حرفيًا في حالة من الفوضى”.

وسبق أن تناولت فيلدز، معاناتها مع الصحة العقلية، حيث كشفت عن أنها عانت من الاكتئاب الشديد واضطراب الوسواس القهري، وقالت إن العلاج والأدوية ساعدتها على التأقلم.

وسارع عدد من مقربيها وزملائها السابقين لنعيها بعد وفاتها المفاجئة يوم السبت. وفق صحيفة “ميرور” البريطانية