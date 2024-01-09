الرئيسية » حياتنا » نجمة أفلام إباحية جثة هامدة بعدما كشفت أموراً صادمة عن عملها في هذا المجال! (صور)

نجمة أفلام إباحية جثة هامدة بعدما كشفت أموراً صادمة عن عملها في هذا المجال! (صور)

بقلم
وفاة نجمة الأفلام الإباحية تانيا فيلدز

وطن – عثر على نجمة الأفلام الإباحية “تانيا فيلدز”، ميتة، عن عمر يناهز (24 عامًا) في منزلها في البيرو.

وبحسب التقارير، فقد تم العثور على “فيلدز”، نجمة الأفلام الإباحية التي قدمت ادعاءات بشأن الاعتداء الجنسي في صناعة الأفلام الإباحية، ميتة في منزلها.

وتحقق الشرطة في وفاتها لكنها لم تكشف كيف ماتت.

نجمة الأفلام الإباحية تانيا فيلدز
نجمة الأفلام الإباحية تانيا فيلدز

قبل ثمانية أشهر، خرجت النجمة، واسمها الحقيقي أبيجيل، إلى العلن وأعلنت أنها عانت من اعتداء جنسي “قوي للغاية” عندما بدأت حياتها المهنية في مجال صناعة الأفلام الإباحية.

وقالت العام الماضي: “لقد عانيت من التحرش الجنسي والإساءة بعد أن بدأت في هذا المجال. إنه أمر صادم للغاية”.

  • اقرأ أيضاً: 
شبيهة كيم كارداشيان.. وفاة نجمة إباحية بطريقة مأساوية

وتابعت: “في البداية قلت إنني لا أستطيع رفع دعوى قضائية واعتقد الكثيرون أنه من خلال توظيفي يمكنهم فعل ما يريدون معي، ولكن بعد ذلك عدت إلى المنزل، واستحممت وبكيت”.

وفاة نجمة الأفلام الإباحية تانيا فيلدز
نجمة الأفلام الإباحية تانيا فيلدز عانت من التحرش الجنسي والإساءة بعد أن بدأت في هذا المجال

وقالت نجمة الأفلام الإباحية: “لقد أخبروني أنه يجب علي أن أكون قوية وتركت الأمر. لقد حدث لي ذلك مرات عديدة. من الصعب جدًا أن تكوني امرأة وتنشئ محتوى إباحياً عندما يكون المجتمع حرفيًا في حالة من الفوضى”.

وسبق أن تناولت فيلدز، معاناتها مع الصحة العقلية، حيث كشفت عن أنها عانت من الاكتئاب الشديد واضطراب الوسواس القهري، وقالت إن العلاج والأدوية ساعدتها على التأقلم.

كشفت نجمة الأفلام الإباحية تانيا فيلدز عن أنها عانت من الاكتئاب الشديد واضطراب الوسواس القهري
عانت ممثلة الأفلام الإباحية تانيا فيلدز من الاكتئاب الشديد واضطراب الوسواس القهري

وسارع عدد من مقربيها وزملائها السابقين لنعيها بعد وفاتها المفاجئة يوم السبت. وفق صحيفة “ميرور” البريطانية

قد يعجبك أيضاً

اختراق صاروخ إسرائيلي مبنى من 4 قطاع غزة دون أن ينفجر

مشاهد من اختراق صاروخ إسرائيلي مبنى من 4 طوابق في غزة دون أن ينفجر

مصريون يمدون الفلسطينيين بالمساعدات عبر السياج الحدودي مع غزة

مصريون يمدون الفلسطينيين بالمساعدات عبر السياج الحدودي مع غزة (فيديو)

الناشط السعودي عمر الزهراني يزعم أن دول عربية تشارك سراً في العدوان على غزة

ناشط سعودي بارز: دول عربية تشارك سراً في العدوان على غزة (فيديو)

بهاء العمدة مواطن من صعيد مصر يوجه رسالة إلى الصحفي وائل الدحدوح بعد استشهاد نجله حمزة

برسالة جريئة للدحدوح.. مصري من قلب الصعيد يُحرج “إعلام السامسونج” (فيديو)

العثور على نفق سري تحت كنيس يهودي في نيويورك

ما قصة النفق السري الذي عُثر عليه أسفل مقر المنظمة اليهودية الأكبر بالعالم؟ (فيديو)

وزيرة هندوسية تُعادي الإسلام تقف أمام المسجد النبوي

تُعادي الإسلام.. وزيرة هندوسية في الحرم النبوي برعاية ابن سلمان (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior