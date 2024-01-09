هكذا وثّق شاب أبكم وحشية المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة

وطن – وثّق شابٌ أبكم في غزة، حجم المجازر والانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وانتشر مقطع فيديو لشاب أبكم، وهو يُجري اتصالًا مرئيًا مع شخص ما، ويُطلعه على المجازر الإسرائيلية في غزة.



وكان هذا الشاب الفلسطيني يقف بين حطام منزلٍ دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفه.

أحدث إحصاءات الحرب على غزة

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قد أصدر إحصائية حديثة عن حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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فبعد مرور 94 يوما من الحرب، ارتكب جيش الاحتلال 1932 مجزرة راح ضحيتها 23084 ألف شهيد، و7000 مفقود تحت الأنقاض، و58926 جريحا.

ومن بين الشهداء، يوجد أكثر من 10000 طفل وأكثر من 7000 من النساء، و326 من الطواقم الطبية، و45 من رجال الدفاع المدني، و112 صحفيا.

أضرار هائلة طالت كل شيء في غزة

وتسببت الحرب الإسرائيلية في تضرر 134 مقرا حكوميا بشكل كبير، وتضرر 295 مدرسة بشكل جزئي بينها 95 مدرسة خرجت عن الخدمة، وتضرر 240 مسجدا بشكل جزئي بينها 138 مسجدا هُدِم كليًّا وتضرر ثلاث كنائس بشكل كبير.

وأحصى المكتب، أن 290 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي، و69 ألف وحدة سكنية هُدمت كليا أو أصبحت غير صالحة للسكن، وخروج 30 مستشفى و150 مركزا صحيا عن الخدمة، مع استهداف 121 سيارة إسعاف بشكل مباشر.